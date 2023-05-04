ATO Başkanı Baran'dan Macar iş insanlarına Ankara'ya yatırım daveti

Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı-HEPA Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten M. Yalçın Orhon, HEPA Türkiye Eski Genel Müdürü ve Polat Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Fikret Nas ve HEPA Türkiye Kamu ile İlişkiler Müdürü Merve Taşçı'yla birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran'ı...

Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı-HEPA Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten M. Yalçın Orhon, HEPA Türkiye Eski Genel Müdürü ve Polat Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Fikret Nas ve HEPA Türkiye Kamu ile İlişkiler Müdürü Merve Taşçı'yla birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Macaristan arasında ticari ilişkilerin yıllar itibariyle geliştiğini, karşılıklı yatırımların da arttığını ancak iki ülke arasındaki tarihi yakınlığı yansıtacak seviyeye ulaşmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ve Türkiye dış ticareti için işaret ettiği 6 milyar dolarlık hedefi aşabilmek için Ankara Ticaret Odası olarak her türlü çalışmayı yapmaya hazırız" dedi. Macar iş insanlarını Başkent'e yatırım yapmaya davet eden Baran, "Ankara yatırım ve ticaret için uygun bir şehir" diye konuştu.

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay'ın eşlik ettiği ziyarette konuşan Baran, Türkiye ile Macaristan arasında ticari ilişkilerin yıllar itibariyle geliştiğini, karşılıklı yatırımların arttığını ancak iki ülke arasındaki tarihi yakınlığı yansıtacak seviyeye ulaşmadığını söyledi. Baran, "2000'li yılların başında karşılıklı ticaret hacmimiz bir milyar doların altında idi. İki ülke arasında ziyaretler ve çeşitli anlaşmaların imzalanmasıyla 3,5 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ve Türkiye dış ticareti için işaret ettiği 6 milyar dolarlık hedefi aşabilmek için Ankara Ticaret Odası olarak her türlü çalışmayı yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren ve yatırım için uygun bir şehir olduğunu ifade eden Baran, Macar iş insanlarını Başkent'e yatırım yapmaya davet etti. Baran, Başkent'te üretilen ürünlerin iç pazarın yanı sıra Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına kolaylıkla ihraç edilebileceğini de kaydetti.

Ankara'nın 21 üniversitesi, 17 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 320 bin üniversite öğrencisiyle bir eğitim şehri olduğuna dikkat çeken Baran, Başkent'in savunma sanayiinden medikal sanayiye kadar sanayi üretiminde de gelişmiş bir şehir olduğunu söyledi. Ankara'nın sağlık ve termal turizmi ile de öne çıktığını belirten Baran, tüm bu alanlarda Macaristan ile iş birliğine gidilebileceğini anlattı. Baran, Macaristan ile ticari ilişkileri geliştirmek için karşılıklı eşleştirme toplantıları, sektörel toplantılar, fuarlar düzenlenebileceğini ve yeni iş modelleri oluşturulabileceğini dile getirdi.

Macaristan lojistik merkez durumunda

HEPA Türkiye Genel Müdürü Yalçın Orhon da konuşmasında, Macaristan Ulusal İhracat Stratejisi doğrultusunda çalışmalar yapan HEPA Türkiye hakkında bilgi verdi. HEPA Türkiye olarak Macar şirketlerinin ürün ve hizmetlerini Türkiye pazarında tanıtarak iş anlaşmaları imzalanmasına zemin hazırladıklarını kaydeden Orhon, iki ülke arasında karşılıklı ticaretin gelişmesine katkı sağladıklarını söyledi. Macaristan'ın Türk yatırımcılar için uygun bir ülke olduğuna dikkat çeken Orhon, "Macaristan karayolu ve tren yolu ağıyla Türkiye'den dünyaya yayılmak isteyen işletmeler için lojistik bir merkez durumunda. Macaristan'dan 510 milyonluk Avrupa nüfusuna gümrüksüz sevkiyat yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Tarım, sanayi ve turizm alanlarında karşılıklı iş birliğine gidilebilir

HEPA Eski Genel Müdürü, Polat Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Fikret Nas, Macaristan'ın bilim ve teknoloji açısından gelişmiş bir ülke olduğunu belirterek, "Bilim alanında Nobel ödülü almış 13 bilim adamı var. Tükenmez kalemi Macarlar icat etti, Excel ve Word'un taban yazılımları Macaristan'da yapıldı" ifadelerine yer verdi. Türk savunma sanayi ürününün ilk kez Macaristan üzerinden Avrupa'ya ihraç edildiğini belirten Nas, tarım, sanayi ve turizm alanlarında karşılıklı iş birliğine gidilebileceğini söyledi. - ANKARA