Atatürk Üniversitesi Rektörü Kazakistan'da Üniversitelerle İş Birliği Protokolleri İmzaladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dost ve kardeş ülke Kazakistan'a yaptığı ziyaret kapsamında önemli temaslarda bulundu. Astana Medical, Maqsut Narikbayev, Nazarbayev, Karaganda Buketov, Karaganda Teknik, Karaganda Tıp, Gumilyov ve Agrotechnical Üniversiteleri ile bir araya gelen Prof. Dr. Çomaklı, iki ülke arasında akademik ve bilimsel iş birliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli protokoller imzaladı. Ayrıca kamu kurumlarını ziyaret eden Rektör Çomaklı bu kapsamda TİKA Kazakistan Koordinatörü Hüseyin Hikmet Özdenoğlu ve T.C. Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ortak çalışma alanlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

9 Üniversite ile İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ziyaret programı çerçevesinde ilk durak, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Astana Medical Üniversitesi oldu. Burada üniversite yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, sağlık bilimleri alanında ortak projeler yürütme kararı alındı. Ayrıca öğrenci ve akademisyen değişim programları konusunda da mutabakat sağlandı. Görüşmelerin ardından taraflar arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Daha sonra Maqsut Narikbayev Üniversitesini ziyaret eden Prof. Dr. Çomaklı, hukuk ve sosyal bilimler alanında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla protokol imzaladı. Ziyaret sırasında üniversitenin akademik kadrosu ve öğrencileri ile bir araya gelen Çomaklı, iki üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ziyaretin üçüncü durağı olan Nazarbayev Üniversitesinde, mühendislik ve teknoloji alanlarında iş birliği yapılması için adımlar atıldı. İmzalanan protokolle, iki üniversitenin araştırma ve geliştirme projelerinde birlikte çalışmaları hedeflendi. Nazarbayev Üniversitesi Rektörü ve akademik kadrosu ile yapılan görüşmelerde, ortak laboratuvar kurulması ve projelerde kullanılacak teknolojik altyapının paylaşılması konuları ele alındı.

Akademik Hareketlilik İçin Somut Adımlar Atılacak

Karaganda Buketov Üniversitesinde yapılan görüşmelerde, fen ve edebiyat alanlarında ortak seminerler, konferanslar ve bilimsel yayınlar üzerine iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Karaganda Teknik Üniversitesinde ise mühendislik alanında öğrenci ve akademisyen değişim programlarının artırılması için protokol imzalandı. Bu ziyaretlerde, üniversitelerin mevcut projeleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı ve gelecekteki iş birlikleri için somut adımlar atıldı.

Karaganda Tıp Üniversitesinde tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri alanında ortak projeler geliştirilmesi için protokol imzalanırken, Gumilyov Üniversitesi ve Agrotechnical Üniversitesinde yapılan görüşmelerde tarım ve biyoteknoloji alanlarında iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Bu üniversitelerde yürütülecek projelerin, iki ülke arasında tarım teknolojileri ve biyoteknoloji alanında önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kurumlar Arası İletişim Ağı Güçleniyor

TİKA Kazakistan Koordinatörü Hüseyin Hikmet Özdenoğlu ve T.C. Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile de bir araya gelen Prof. Dr. Çomaklı, Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmelerde, Türkiye'nin Kazakistan'da gerçekleştirdiği projeler ve bu projelerin iki ülke arasındaki iş birliğine katkıları değerlendirildi.

Rektör Çomaklı, Kazakistan ziyaretini değerlendirirken: "Dost ve kardeş ülke Kazakistan ile yürüttüğümüz bu iş birlikleri, iki ülke arasındaki akademik ve bilimsel ilişkilerin güçlenmesine büyük katkı sağlayacak. Bu ziyaretler, ortak projeler geliştirme ve bilgi paylaşımı konusunda önemli bir adım oldu. Kazakistan'daki üniversitelerle kurduğumuz bu güçlü bağlar hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini ve imzalanan protokollerle iki ülke arasındaki akademik iş birliğinin daha da ileriye taşınacağını sözlerine ekledi. - ERZURUM