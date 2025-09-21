Atatürk Üniversitesi'nden 22 Bilim İnsanı, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine Girdi

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve dünya çapında büyük bir prestije sahip olan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, Eylül 2025 itibarıyla Elsevier veri tabanında yayımlandı. Bu yılki listede, Atatürk Üniversitesi'nden 22 bilim insanı, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde yer alarak önemli bir gurur kaynağı oldu.

Kariyer boyu akademik başarı

Liste, bilim insanlarının kariyerleri boyunca ürettikleri bilimsel çalışmaların etki düzeyini dikkate alıyor. Prof. Dr. John P. A. Ioannidis öncülüğünde hazırlanan bu kapsamlı çalışmada, araştırmacılar 22 bilim alanı ve 174 alt alanda sınıflandırıldı. Elsevier'in ICSR Lab verileri ile Scopus veri tabanı üzerinden gerçekleştirilen ölçümler, bilim insanlarının uluslararası görünürlüğünü ve bilimsel etkisini nesnel verilerle ortaya koydu.

Kariyer Boyu Etki: Atatürk Üniversite'li 22 akademisyenimiz dünya çapında

Atatürk Üniversitesinden listeye giren akademisyenler (alfabetik sırayla):

Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın

Prof. Dr. Ahmet Gürses

Prof. Dr. Armağan Hayırlı

Prof. Dr. Ekrem Kalkan

Prof. Dr. Emine Malkoç

Prof. Dr. Enes Şayan

Prof. Dr. Ensar Oğuz

Prof. Dr. Ertan Yıldırım

Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu

Prof. Dr. Fatih Öz

Prof. Dr. Hakan Özer

Prof. Dr. Halise İnci Gül

Prof. Dr. Hasan Türkez

Prof. Dr. Kadir Bakırcı

Prof. Dr. M. İrfan Aksu

Prof. Dr. Mesut Taşkın

Prof. Dr. Murat Kurudirek

Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp

Prof. Dr. Semra Karaca

Prof. Dr. Sezai Ercişli

Doç. Dr. Abdullah Emre Çağlar

Doç. Dr. Esra Kavaz

Yıllık Etki: 34 Akademisyen 2024 Listesinde

Üniversiteden 34 akademisyen, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar ve atıf performanslarıyla "Son Yıl Etkisi" listesinde yer aldı. Bu başarı, Atatürk Üniversitesi'nin yalnızca köklü akademik birikimini değil, güncel bilimsel üretkenliğini de ortaya koydu.

Ahiskalioglu, Ali

Alak, Gonca

Atamanalp, Muhammed

Atamanalp, Sabri Selçuk

Aydin, Abdulkadir Cüneyt

Aydoan, Şakir

Bakirci, Kadir

Caglar, Abdullah Emre

Çakmakçı, Songül

Çelik, Ayhan

Dikici, Burak

Ercıslı, Sezai

Gul, Halise Inci

Gür, Cihan

Hayirli, Armaan

Kalkan, Ekrem

Kaplan, Gökhan

Karaca, Semra

Kavaz Perişanoğlu, Esra

Kaya, Mehmet

Kovacı, Halim

Küçükler, Sefa

Kurudirek, Murat

Nadarolu, Hayrünnisa

Öz, Emel

Öz, Fatih

Özdemir, Selçuk

Parlak, Veysel

Şakar, Erdem

Tümay, Süreyya Oğuz

Türkez, Hasan

Yildirim, Ertan

Yilmaz, Rabia Meryem

Yılmaz, Fazlıhan

Çifte Başarı Gösteren 13 Akademisyen: Hem kariyer hem yıllık etkide zirvede

Bazı akademisyenlerimiz ise her iki listede birden yer alarak Atatürk Üniversitesi'nin bilimsel gücünü iki kat perçinledi. Hem "Kariyer Boyu Etki" hem de "Son Yıl Etkisi" listelerinde bulunan isimler:

Uluslararası Prestij

Liste, Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis'in katkılarıyla hazırlanırken; Elsevier'in ICSR Lab verileri ve Scopus veri tabanı temel alındı. Bilim insanları 22 ana alan ve 174 alt alanda sınıflandırıldı.

Atatürk Üniversitesi'nin Vizyonu

Bu sonuçlar, Atatürk Üniversitesi'nin hem sürdürülebilir bilimsel etkisini hem de güncel araştırma dinamizmini ortaya koyarken; üniversitenin, Türkiye'yi uluslararası bilimsel arenada daha güçlü bir şekilde temsil etme vizyonunu da destekledi. - ERZURUM