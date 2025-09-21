Atatürk Üniversitesi'nden 22 Bilim İnsanı, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine Girdi
Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde Atatürk Üniversitesi'nden 22 akademisyen 'Kariyer Boyu Etki' kategorisinde yer aldı. Bu liste, akademik başarılarıyla üniversitenin uluslararası bilimsel etki gücünü ortaya koydu.
Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve dünya çapında büyük bir prestije sahip olan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, Eylül 2025 itibarıyla Elsevier veri tabanında yayımlandı. Bu yılki listede, Atatürk Üniversitesi'nden 22 bilim insanı, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde yer alarak önemli bir gurur kaynağı oldu.
Kariyer boyu akademik başarı
Liste, bilim insanlarının kariyerleri boyunca ürettikleri bilimsel çalışmaların etki düzeyini dikkate alıyor. Prof. Dr. John P. A. Ioannidis öncülüğünde hazırlanan bu kapsamlı çalışmada, araştırmacılar 22 bilim alanı ve 174 alt alanda sınıflandırıldı. Elsevier'in ICSR Lab verileri ile Scopus veri tabanı üzerinden gerçekleştirilen ölçümler, bilim insanlarının uluslararası görünürlüğünü ve bilimsel etkisini nesnel verilerle ortaya koydu.
Kariyer Boyu Etki: Atatürk Üniversite'li 22 akademisyenimiz dünya çapında
Atatürk Üniversitesinden listeye giren akademisyenler (alfabetik sırayla):
Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın
Prof. Dr. Ahmet Gürses
Prof. Dr. Armağan Hayırlı
Prof. Dr. Ekrem Kalkan
Prof. Dr. Emine Malkoç
Prof. Dr. Enes Şayan
Prof. Dr. Ensar Oğuz
Prof. Dr. Ertan Yıldırım
Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu
Prof. Dr. Fatih Öz
Prof. Dr. Hakan Özer
Prof. Dr. Halise İnci Gül
Prof. Dr. Hasan Türkez
Prof. Dr. Kadir Bakırcı
Prof. Dr. M. İrfan Aksu
Prof. Dr. Mesut Taşkın
Prof. Dr. Murat Kurudirek
Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp
Prof. Dr. Semra Karaca
Prof. Dr. Sezai Ercişli
Doç. Dr. Abdullah Emre Çağlar
Doç. Dr. Esra Kavaz
Yıllık Etki: 34 Akademisyen 2024 Listesinde
Üniversiteden 34 akademisyen, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar ve atıf performanslarıyla "Son Yıl Etkisi" listesinde yer aldı. Bu başarı, Atatürk Üniversitesi'nin yalnızca köklü akademik birikimini değil, güncel bilimsel üretkenliğini de ortaya koydu.
Ahiskalioglu, Ali
Alak, Gonca
Atamanalp, Muhammed
Atamanalp, Sabri Selçuk
Aydin, Abdulkadir Cüneyt
Aydoan, Şakir
Bakirci, Kadir
Caglar, Abdullah Emre
Çakmakçı, Songül
Çelik, Ayhan
Dikici, Burak
Ercıslı, Sezai
Gul, Halise Inci
Gür, Cihan
Hayirli, Armaan
Kalkan, Ekrem
Kaplan, Gökhan
Karaca, Semra
Kavaz Perişanoğlu, Esra
Kaya, Mehmet
Kovacı, Halim
Küçükler, Sefa
Kurudirek, Murat
Nadarolu, Hayrünnisa
Öz, Emel
Öz, Fatih
Özdemir, Selçuk
Parlak, Veysel
Şakar, Erdem
Tümay, Süreyya Oğuz
Türkez, Hasan
Yildirim, Ertan
Yilmaz, Rabia Meryem
Yılmaz, Fazlıhan
Çifte Başarı Gösteren 13 Akademisyen: Hem kariyer hem yıllık etkide zirvede
Bazı akademisyenlerimiz ise her iki listede birden yer alarak Atatürk Üniversitesi'nin bilimsel gücünü iki kat perçinledi. Hem "Kariyer Boyu Etki" hem de "Son Yıl Etkisi" listelerinde bulunan isimler:
Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın
Prof. Dr. Armağan Hayırlı
Prof. Dr. Ekrem Kalkan
Prof. Dr. Halise İnci Gül
Prof. Dr. Hasan Türkez
Prof. Dr. Kadir Bakırcı
Prof. Dr. Murat Kurudirek
Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp
Prof. Dr. Semra Karaca
Prof. Dr. Sezai Ercişli
Prof. Dr. Ertan Yıldırım
Doç. Dr. Abdullah Emre Çağlar
Doç. Dr. Esra Kavaz
Uluslararası Prestij
Liste, Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis'in katkılarıyla hazırlanırken; Elsevier'in ICSR Lab verileri ve Scopus veri tabanı temel alındı. Bilim insanları 22 ana alan ve 174 alt alanda sınıflandırıldı.
Atatürk Üniversitesi'nin Vizyonu
Bu sonuçlar, Atatürk Üniversitesi'nin hem sürdürülebilir bilimsel etkisini hem de güncel araştırma dinamizmini ortaya koyarken; üniversitenin, Türkiye'yi uluslararası bilimsel arenada daha güçlü bir şekilde temsil etme vizyonunu da destekledi. - ERZURUM