Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yeni nesil anjiyografi cihazı hizmete alındı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde ilke kez ileri teknolojiye sahip yeni nesil nöroanjiyografi cihazı hizmete alındı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Reyhan Keleş ve Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atila Eroğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu'nun yanı sıra öğretim üyeleri ve hastane çalışanları Nöroloji İnme Merkezi bünyesinde kurulan cihazın hizmete alınış törenine katıldı.

Son teknolojiye sahip cihazla ilgili değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sağlık hizmetlerinde bilimsel kapasiteyi ve bölgesel sorumluluğu ileri bir noktaya taşıyan önemli bir yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu, Nöroloji İnme Merkezi bünyesinde hizmete alınan yeni nesil nöroanjiyografi cihazının, tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde çağdaş tıbbın gerektirdiği en üst teknolojik standartları karşıladığını ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Yeni Cihaz, Düşük Radyasyon Dozu ile Yüksek Görüntü Kalitesi ve Hızlı İşlem Süresi Avantajı Sağlıyor"

Yeni cihazın; üç boyutlu vasküler görüntüleme, düşük radyasyon dozu ile yüksek görüntü kalitesi, hızlı işlem süresi ve kompleks serebrovasküler girişimlere olanak tanıyan teknik donanımıyla dikkat çektiğini ifade eden Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, bu altyapı sayesinde yalnızca akut inme değil, serebral anevrizmalar, arteriyovenöz malformasyonlar ve diğer kompleks beyin damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde de ileri düzey hizmet sunulacağını vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin, bulunduğu coğrafi konum itibarıyla yalnızca Erzurum'a değil, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına ve çevre illere hizmet veren stratejik bir referans merkezi olduğunu dile getiren Rektör Hacımüftüoğlu, Nöroloji İnme Merkezinin bölgede 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunabilen ve ileri girişimsel inme tedavilerini uygulayabilen tek merkez olma özelliğini taşıdığını ifade etti. Yeni girişimsel nöroanjiyografi cihazı ile birlikte hastaların başka merkezlere sevk edilme ihtiyacının azalacağını ve tanı ile tedaviye erişim süresinin önemli ölçüde kısalacağını belirtti.

Konuşmasının sonunda bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personele, ilgili kurumlara ve paydaşlara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, özellikle inme hastalarına zamanla yarışarak müdahale eden ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, yeni nöroanjiyografi cihazının üniversiteye, şehre ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ederek, burada gerçekleştirilecek her girişimin bir hastaya yaşam, bir aileye umut olmasını diledi. - ERZURUM