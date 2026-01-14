Atatürk Üniversitesi'nde patent gururu: Bilim ve inovasyonda güçlü mesaj! 24 tescilli patent, 156 başvuru

Atatürk Üniversitesi, 2025 yılında gerçekleştirdiği Patent Ödül Töreni ile bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki kararlı yürüyüşünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Akademik üretimi teşvik eden ve fikri mülkiyet bilincini güçlendirmeyi amaçlayan törende, 2025 yılı içerisinde tescil edilen 24 patent ve 14 uluslararası olmak üzere toplam 156 patent başvurusu ile Atatürk Üniversitesi dikkat çekici bir başarının sahibi oldu. Söz konusu başarı, üniversitelerde yürütülen nitelikli Ar-Ge faaliyetlerinin ulaştığı seviyeyi somut biçimde ortaya koydu.

Ağırlıklı olarak patent başvurularından oluşan çalışmaların; sağlık, biyoteknoloji, mühendislik, fen ve veterinerlik alanlarında yoğunlaştığı görüldü. Hastalıklara yönelik yeni tanı ve tedavi yaklaşımlarından genetik ve moleküler düzeyde geliştirilen yenilikçi çözümlere, doğal ürünlerin sağlık üzerindeki etkilerinden ticarileşme potansiyeli taşıyan teknoloji odaklı buluşlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan başvurular, bilimsel bilginin toplumsal faydaya dönüşme gücünü gözler önüne serdi.

Fikri Mülkiyet Hakları Koordinatörü Gültepe: "Bilim İnsanlarının Gösterdiği İlgi, Atatürk Üniversitesinin Yenilikçi ve Üretken Kimliğini Ortaya Koydu"

Fen Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri ile sağlık bilimleri ve tıp alanları başta olmak üzere farklı akademik birimlerin yoğun katkı sunduğu patent başvurularının, disiplinler arası iş birliğini güçlendiğini belirten Fikri Mülkiyet Hakları Koordinatörü Prof. Dr. Nejdet Gültepe; farklı üniversitelerden araştırmacıların yer aldığı ortak çalışmalar, üniversiteler arası bilimsel etkileşimin geldiği noktayı gözler önüne sererken, akademisyenlerin sürece gösterdiği yoğun ilginin Atatürk Üniversitesinin yenilikçi ve üretken kimliğini bir kez daha tescil altına aldığını söyledi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Patent, Bugünden Geleceğe Yapılan En Stratejik Yatırımdır"

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yalnızca bireysel kazanımlar değil; kurumlar ve ülkeler için stratejik bir güç unsuru olduğuna dikkat çekti. Küresel rekabetin artık büyük ölçüde bilimsel üretim ve fikri mülkiyet üzerinden şekillendiğini vurgulayan Hacımüftüoğlu, patent süreçlerinin zaman gerektiren ancak uzun vadede büyük kazanımlar sağlayan bir alan olduğunun altını çizdi. Patent başvurularının, bugünün çalışmalarıyla ülkenin geleceğine hizmet ettiğini ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi misyonu doğrultusunda planlı, verimli ve sürdürülebilir bir bilimsel üretim anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Üniversitenin her geçen yıl bu alanda üzerine koyarak ilerlediğini dile getiren Hacımüftüoğlu, dünya ölçeğinde rekabet edebilmek için başvuru ve tescil sayılarının daha da artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Ulusal Başarılar ve Atatürk Üniversitesinin Katkısı

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) yayımladığı 2025 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu, Türkiye'nin fikri mülkiyet alanında küresel ölçekte kaydettiği yükselişi ortaya koyarken, üniversitelerin bu süreçteki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre Türkiye, yerli patent başvurusu ile dünyada 10'uncu sıraya yükselirken, uluslararası patent başvurularında kadın buluşçu oranında yüzde 26,1 ile dünya lideri oldu. Atatürk Üniversitesi de bu ulusal başarı tablosuna güçlü katkı sunan yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Üniversitenin araştırma üniversitesi sıralamasındaki istikrarlı yükselişi, YÖKAK tarafından verilen 5 yıllık tam akreditasyon belgesi, 88 akredite program ile Türkiye'de ilk sırada yer alması, ilaç ve aşı geliştirme süreçlerinde kaydedilen önemli aşamalar ve Araştırma Hastanesinin bölgesel sağlık misyonuna cevap veren yenilikçi yatırımları bu başarının somut göstergeleri arasında bulunuyor.

Bilimde İstikrarlı Yükseliş

Bilimsel araştırma ekosistemini güçlendiren Atatürk Üniversitesi, 2025 yılı itibarıyla BAP kapsamında yürütülen 1786 proje ile Türkiye'de yükseköğretim kurumları arasında birinci sırada yer alırken; SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yer alan yayın sayısını en fazla artıran üniversite olarak da önemli bir başarıya imza attı. Erzurum Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlaması ve yakın zamanda gerçekleştirilecek lansman programı ile Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar da üniversitenin bölgesel ve ulusal kalkınmaya sunduğu katkıları güçlendirmeyi sürdürüyor.

2025 Patent Ödül Töreni, bireysel akademik başarıların yanı sıra Atatürk Üniversitesi'nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki kararlı duruşunun güçlü bir göstergesi olurken; fikri mülkiyet odaklı çalışmaların üniversitenin gelecek vizyonunda merkezi bir yer tutmaya devam edeceğini bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM