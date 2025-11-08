Atatürk Üniversitesi'nde İlk Doktora Mezuniyet Töreni ve En İyi Tez Ödülleri

Atatürk Üniversitesi, bilimsel üretkenliği teşvik eden, araştırma temelli öğrenmeyi destekleyen ve ülkemizin geleceğine yön verecek nitelikli akademisyenler yetiştirmeyi amaçlayan vizyonunun önemli bir yansıması olan "Doktora Mezuniyet ve En İyi Tez Ödül Töreni"ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Üniversite tarihinde ilk kez düzenlenen bu anlamlı tören, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlendi. Akademik camiadan yoğun katılımın olduğu programda, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, danışman öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri hazır bulundu.

Bilimsel birikimin gururla taçlandığı gün

Program, Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından organize edilen "Doğu Ekspresi" grubunun mezuniyet konseri ile başladı. Davulda Doç. Dr. Emrah Lehimler, flüt ve saksafonda Doç. Dr. Ferhat Çelikoğlu, elektrik gitarda Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Aras, bas gitarda Gökberk Tekin ve solist olarak Hanifi Aydın'ın sahne aldığı performans, davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Müzik dinletisinin ardından kürsüye gelen TÜBA-TEKNOFEST Bilim Alanında Yılın En Başarılı Doktora Tez Ödülü sahibi Dr. Habibe Kazez Güneş, elde ettiği başarının ardında emeği bulunan danışmanı Prof. Dr. Sevda Küçük'e, ailesine ve Atatürk Üniversitesine teşekkür ederek, bu ödülün genç araştırmacılar için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilim, yolumuzu aydınlatan en güçlü rehberdir"

Selamlama konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin araştırma üniversitesi kimliğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Bugün yalnızca bir mezuniyet töreni değil, aynı zamanda bilimin rehberliğinde ilerleyen üniversitemizin güçlü akademik ekosisteminin bir kutlamasını yaşıyoruz. Doktora düzeyinde mezunlarımız, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine yön verecek öncü araştırmacılar olarak aramıza katılıyor. Bilim, yolumuzu aydınlatan en güçlü rehberdir ve bizler bu ışığı her geçen gün daha da çoğaltmak için çalışıyoruz."

Rektör Hacımüftüoğlu, konuşmasının devamında Atatürk Üniversitesinin son yıllarda akademik üretkenlik, proje sayısı, uluslararası yayın performansı ve lisansüstü mezun sayısı açısından ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri haline geldiğini belirtti.

"Bilimsel üretimde yeni bir eşik"

Atatürk Üniversitesinin, araştırma üniversitesi kimliğiyle sadece bilgi üreten değil, aynı zamanda bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren bir misyon üstlendiğini aktaran Rektör Hacımüftüoğlu: "Doktora Mezuniyet ve En İyi Tez Ödül Törenimiz, bu misyonun somut bir göstergesi olarak, geleceğin bilim insanlarını onurlandırmanın yanı sıra üniversitenin akademik üretkenliğini de taçlandırdı. Üniversitesi olarak, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak araştırmacılar yetiştirme misyonumuzu sürdürecek; bilgi üretimi ve akademik mükemmeliyet yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Yılın en iyi tezleri ödüllerle taçlandırıldı

Bu yıl ilk kez verilen "En İyi Tez Ödülleri", Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç farklı kategoride sahiplerini buldu.

Fen Bilimleri Alanında: "Kentsel Isı Adası Etkisinin Azaltılmasında İklim Duyarlı Tasarım Yaklaşımları: Elazığ Kent Örneği" başlıklı çalışmasıyla Dr. Yaşar Menteş ve danışmanı Prof. Dr. Sevgi Yılmaz, Sağlık Bilimleri Alanında: "Helfer Skin Tap, Shotblocker ve Standart Yöntemle Uygulanan İntramüsküler Enjeksiyonun Ağrı, Konfor, Memnuniyet ve Enjeksiyon Korkusu Üzerine Etkisi" konulu teziyle Dr. Güzel Nur Yıldız ve danışmanı Doç. Dr. Bahar Çiftçi, Sosyal Bilimler Alanında: "Yapay Zeka ve Dindarlık: Din Psikolojisi Çalışmalarına Yöntemsel Bir Yaklaşım" başlıklı teziyle Dr. Murat Çinici ve danışmanı Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit, yılın en başarılı tez ödüllerine layık görüldü.

Ödül sahiplerine belgeleri, altın ve plaketleri Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından takdim edildi.

Yeni doktorlar bilim dünyasına katıldı

Törende ayrıca 1 Eylül 2023 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında tezini başarıyla savunarak mezuniyet hakkı kazanan tüm öğrenciler belgelerini aldı. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Kış Sporları ve Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü mezunları tek tek sahneye davet edilerek büyük bir gururla diplomalarını aldı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen program, tüm doktora mezunları, ödül sahipleri, danışman hocalar ve enstitü yöneticilerinin yer aldığı aile fotoğrafı çekimi ile son buldu.