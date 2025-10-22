Atatürk Üniversitesi'nde Aşı Geliştirme Eğitimi Düzenlendi

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Aşı Geliştirilmesi ve Üretimi-Temel Eğitim Etkinliği", Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 20-21 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlendi.

Alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, aşı geliştirme süreçlerine yönelik temel bilgi, laboratuvar uygulamaları ve üretim basamaklarına dair güncel yaklaşımları ele aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan yetkililer, Türkiye'nin son yıllarda özellikle biyoteknoloji ve aşı üretimi alanında kaydettiği ilerlemelere dikkat çekerek, bu tür bilimsel eğitimlerin ülkemizin yerli ve milli aşı üretim kapasitesini güçlendirecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

İki gün süren program boyunca katılımcılara; aşı tasarımı, antijen seçimi, hücre kültürü sistemleri, saflaştırma ve kalite kontrol süreçleri gibi temel başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca biyoteknolojik üretim altyapısının geliştirilmesi, AR-GE odaklı iş birlikleri ve üniversite-sanayi etkileşiminin artırılmasına yönelik oturumlar da düzenlendi.

Etkinliğin proje yürütücülüğünü üstlenen Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Çetin, etkinliğin amacının aşı geliştirme ve üretiminde temel bilgi birikimini artırmak olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu: "Bu etkinlik, ülkemizde aşı teknolojilerinin gelişimine katkı sunacak genç araştırmacıların yetişmesine vesile olmayı hedefliyor. Atatürk Üniversitesi olarak hem altyapı hem de akademik birikim açısından bu tür eğitimleri sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Katkı sunan tüm paydaşlara ve TÜBİTAK'a teşekkür ediyorum."

Rektör Hacımüftüoğlu: "Aşı teknolojisi, ülkemizin stratejik bağımsızlığı açısından son derece önemli"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise, üniversitenin sağlık ve biyoteknoloji alanlarında yürüttüğü öncü çalışmalarla ulusal bilim politikalarına katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi: "Atatürk Üniversitesi olarak hem akademik hem de uygulamalı düzeyde bilimsel kapasitemizi sürekli geliştirmeye gayret ediyoruz. Aşı teknolojileri, yalnızca sağlık alanında değil, aynı zamanda ülkemizin stratejik bağımsızlığı açısından da son derece önemli bir konu. Bu bağlamda düzenlenen etkinlik, geleceğin bilim insanlarını bu alanda daha donanımlı hale getirme hedefimize önemli katkılar sağlamıştır."

Program, yapılan değerlendirme oturumu ve katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - ERZURUM