Atatürk Üniversitesi Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Küresel 159. Oldu

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması (Interdisciplinary Science Rankings-ISR) 2026 sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası bilimsel çalışmalardaki güçlü performansını bir kez daha tescilledi.

Dünyadan yüzlerce üniversitenin başvurduğu sıralamada Atatürk Üniversitesi, 159. sıraya yerleşerek küresel ölçekte önemli bir başarı elde etti. Türkiye genelinde 9., devlet üniversiteleri arasında ise 6. sırada konumlanan üniversite, ulusal ve uluslararası arenada yükselen ivmesini sürdürdü.

ISR 2026, üniversitelerin farklı bilim alanlarını bir araya getirerek ortaya koydukları araştırma kapasitesini değerlendiren dünyadaki ilk kapsamlı sıralama olma özelliğini taşıyor. Girdiler (finansman ve endüstri destekleri), süreç (araştırma ortamı, altyapı, yönetişim) ve çıktılar (yayın sayısı, atıf etkisi, akademik itibar) olmak üzere üç temel kategoride ölçüm yapan THE ISR, 11 farklı performans göstergesi üzerinden değerlendirme gerçekleştiriyor.

Disiplinlerarası araştırmalarda yükseliş sürdürüyor

Atatürk Üniversitesinin ISR 2026'daki başarısı; disiplinlerarası araştırma kültürüne verilen kurumsal destek, multidisipliner proje üretimindeki artış, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve akademik yayın performansındaki istikrarlı yükselişin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Üniversite; mühendislikten sağlığa, sosyal bilimlerden tarıma kadar geniş bir yelpazede yürütülen ortak çalışmalarla hem bilimsel çeşitliliği artırıyor hem de farklı alanlardaki uzmanlıkları bir araya getirerek katma değer üreten bir araştırma ekosistemi oluşturuyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu başarı, bütüncül bilim anlayışımızın uluslararası bir yansımasıdır"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ISR 2026 sonuçlarını değerlendirdi. Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin disiplinlerarası araştırma vizyonunun giderek güçlendiğini dile getirerek: "Dünya genelinde 159'uncu sırada yer almak, disiplinlerarası bilim yaklaşımımızın uluslararası alanda karşılık bulduğunu gösteren son derece kıymetli bir başarıdır. Türkiye genelindeki 9'unculuğumuz ve devlet üniversiteleri arasındaki 6'ıncılığımız ise bilimsel üretkenliğimizin, akademik çeşitliliğimizin ve araştırma altyapımızın ne denli güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç; üniversitemizin sadece tek bir alanda değil, farklı disiplinleri bir araya getirerek ürettiği bütüncül bilim anlayışının bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, değerlendirmesinde ayrıca disiplinlerarası yaklaşımın akademik mükemmeliyet yolculuğundaki önemine dikkat çekerek: "Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel araştırmalarımızı desteklemeye, yenilikçi yöntemleri teşvik etmeye ve uluslararası görünürlüğümüzü daha da artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, araştırmacılarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Küresel görünürlüğü artan bir üniversite

Atatürk Üniversitesi'nin THE ISR 2026'da elde ettiği derece; üniversitenin son yıllarda uluslararası sıralamalarda sergilediği yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Üniversite, disiplinlerarası bilim kültürünü, araştırma altyapılarını ve uluslararasılaşma süreçlerini güçlendirmeyi stratejik bir hedef olarak sürdürürken; küresel rekabet gücünü artırma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi; bütüncül bilim yaklaşımı, yüksek araştırma kapasitesi ve güçlü akademik kadrosuyla uluslararası arenada daha görünür, daha etkili ve daha rekabetçi bir üniversite olma yolunda ilerliyor. - ERZURUM