Haberler

Atatürk Üniversitesi Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Küresel 159. Oldu

Atatürk Üniversitesi Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Küresel 159. Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Atatürk Üniversitesi, dünya genelinde 159. sıraya yerleşerek Türkiye'de 9., devlet üniversiteleri arasında ise 6. sırada konumlandı. Rektör Hacımüftüoğlu, bu başarının disiplinlerarası bilim anlayışının uluslararası alandaki yansıması olduğunu belirtti.

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması (Interdisciplinary Science Rankings-ISR) 2026 sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası bilimsel çalışmalardaki güçlü performansını bir kez daha tescilledi.

Dünyadan yüzlerce üniversitenin başvurduğu sıralamada Atatürk Üniversitesi, 159. sıraya yerleşerek küresel ölçekte önemli bir başarı elde etti. Türkiye genelinde 9., devlet üniversiteleri arasında ise 6. sırada konumlanan üniversite, ulusal ve uluslararası arenada yükselen ivmesini sürdürdü.

ISR 2026, üniversitelerin farklı bilim alanlarını bir araya getirerek ortaya koydukları araştırma kapasitesini değerlendiren dünyadaki ilk kapsamlı sıralama olma özelliğini taşıyor. Girdiler (finansman ve endüstri destekleri), süreç (araştırma ortamı, altyapı, yönetişim) ve çıktılar (yayın sayısı, atıf etkisi, akademik itibar) olmak üzere üç temel kategoride ölçüm yapan THE ISR, 11 farklı performans göstergesi üzerinden değerlendirme gerçekleştiriyor.

Disiplinlerarası araştırmalarda yükseliş sürdürüyor

Atatürk Üniversitesinin ISR 2026'daki başarısı; disiplinlerarası araştırma kültürüne verilen kurumsal destek, multidisipliner proje üretimindeki artış, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve akademik yayın performansındaki istikrarlı yükselişin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Üniversite; mühendislikten sağlığa, sosyal bilimlerden tarıma kadar geniş bir yelpazede yürütülen ortak çalışmalarla hem bilimsel çeşitliliği artırıyor hem de farklı alanlardaki uzmanlıkları bir araya getirerek katma değer üreten bir araştırma ekosistemi oluşturuyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu başarı, bütüncül bilim anlayışımızın uluslararası bir yansımasıdır"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ISR 2026 sonuçlarını değerlendirdi. Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin disiplinlerarası araştırma vizyonunun giderek güçlendiğini dile getirerek: "Dünya genelinde 159'uncu sırada yer almak, disiplinlerarası bilim yaklaşımımızın uluslararası alanda karşılık bulduğunu gösteren son derece kıymetli bir başarıdır. Türkiye genelindeki 9'unculuğumuz ve devlet üniversiteleri arasındaki 6'ıncılığımız ise bilimsel üretkenliğimizin, akademik çeşitliliğimizin ve araştırma altyapımızın ne denli güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç; üniversitemizin sadece tek bir alanda değil, farklı disiplinleri bir araya getirerek ürettiği bütüncül bilim anlayışının bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, değerlendirmesinde ayrıca disiplinlerarası yaklaşımın akademik mükemmeliyet yolculuğundaki önemine dikkat çekerek: "Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel araştırmalarımızı desteklemeye, yenilikçi yöntemleri teşvik etmeye ve uluslararası görünürlüğümüzü daha da artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, araştırmacılarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Küresel görünürlüğü artan bir üniversite

Atatürk Üniversitesi'nin THE ISR 2026'da elde ettiği derece; üniversitenin son yıllarda uluslararası sıralamalarda sergilediği yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Üniversite, disiplinlerarası bilim kültürünü, araştırma altyapılarını ve uluslararasılaşma süreçlerini güçlendirmeyi stratejik bir hedef olarak sürdürürken; küresel rekabet gücünü artırma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi; bütüncül bilim yaklaşımı, yüksek araştırma kapasitesi ve güçlü akademik kadrosuyla uluslararası arenada daha görünür, daha etkili ve daha rekabetçi bir üniversite olma yolunda ilerliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
2025'in son MGK'sı başladı

2025'in son toplantısı! Bir numaralı gündem maddesi çok kritik
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü! İşte cani anne için istenen ceza

Bebeğini vahşice katletti! İşte cani anne için istenen ceza
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı

Polis emlak dolandırıcılarını kılık değiştirerek yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.