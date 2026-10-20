Atatürk Üniversitesi, ABD heyetine DAYTAM ve Biyoçeşitlilik Müzesi'ni tanıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Atatürk Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Kamu Diplomasisi Elçi Müsteşarı Brian Stimmler, Kamu Diplomasisi Ataşesi Ryan Guirlinger ve Kamu Diplomasisi Müdürü Gözde Doğan Yalçıner'i ağırladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya gelen heyet, üniversitenin akademik yapısı, bilimsel araştırma kapasitesi ve ileri teknoloji altyapısı hakkında bilgi aldı.

Üniversitenin akademik birikimi ve bilimsel altyapısı tanıtıldı

Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede, Atatürk Üniversitesinin köklü geçmişi, eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma odaklı gelişim anlayışı ve bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaları ele alındı. Üniversitenin bilimsel üretim kapasitesi ve araştırma altyapısı hakkında konuklarına bilgi veren Rektör Hacımüftüoğlu, uluslararası akademik ilişkilerin geliştirilmesinin bilgi paylaşımı, ortak araştırmalar ve bilimsel iş birlikleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Görüşmenin ardından heyet, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik ve Bilim Müzesi ile Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (DAYTAM) ziyaret etti. Ziyaretlere eşlik eden Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin bilimsel çalışmalarını ve araştırma olanaklarını yerinde tanıma fırsatı bulan konuklara, ilgili birimlerin faaliyetleri hakkında yetkililer tarafından bilgi verilmesini sağladı.

Biyoçeşitlilik ve Bilim Müzesi, doğal zenginliklerin korunması, bilimsel bilgiye dönüştürülmesi ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki çalışmalarıyla öne çıkarken DAYTAM ise ileri teknolojiye dayalı araştırma ve analiz imkanlarıyla üniversitenin bilimsel kapasitesine katkı sunuyor.

"Üniversitemizin misyonu, bilimi bölgesel kalkınmayla buluşturmak"

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkıyı bütüncül bir anlayışla ele aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Atatürk Üniversitesi olarak, köklü akademik birikimimizi çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik imkanlarla buluşturarak bölgemize, ülkemize ve insanlığa katkı sunmayı hedefliyoruz. Üniversitelerin sorumluluğunu yalnızca eğitim-öğretim faaliyetleriyle sınırlı görmüyor; bilimsel araştırmaların toplumsal faydaya dönüşmesini, sahip olduğumuz bilgi ve altyapının bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasını da temel görevlerimiz arasında değerlendiriyoruz. Biyoçeşitlilik ve Bilim Müzemiz ile DAYTAM gibi merkezlerimiz, bu yaklaşımımızın somut örnekleri arasında yer alıyor."

Land-Grant geleneği üzerinden akademik bağ vurgusu

Atatürk Üniversitesinin kuruluşundan itibaren bölgesine hizmet etmeyi temel sorumluluklarından biri olarak benimsediğini vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin bu yönüyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Land-Grant üniversitelerinin topluma hizmet anlayışıyla benzerlik taşıdığına işaret etti.

ABD'de 1862 tarihli Morrill Yasası ile temelleri atılan Land-Grant üniversite modeli; yükseköğretime erişimin genişletilmesini, uygulamalı bilimlerin geliştirilmesini, araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve bilimsel bilginin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yaygınlaştırılmasını esas alıyor. Nebraska-Lincoln Üniversitesi de 1869 yılında bu gelenek çerçevesinde kurulmuş olup eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet faaliyetlerini birlikte yürütüyor.

Atatürk Üniversitesinin yaklaşık 70 yıldır bölgesine eğitim, bilim, sağlık ve toplumsal katkı alanlarında hizmet verdiğini belirten Hacımüftüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversitemizin temelinde, bulunduğu coğrafyanın gelişimine öncülük etme ve ürettiği bilgiyi toplumun yararına sunma anlayışı bulunuyor. Bu yönüyle, Nebraska-Lincoln Üniversitesi gibi Land-Grant geleneğini benimseyen kurumların eğitim, araştırma ve topluma hizmet ekseninde şekillenen misyonuyla ortak bir zemini paylaşıyoruz. Farklı ülkelerde faaliyet gösteren üniversitelerin benzer toplumsal sorumluluklar etrafında buluşması, uluslararası akademik ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli fırsatlar sunuyor. Bu tür ziyaretlerin, karşılıklı tanışmanın ötesine geçerek bilimsel diyaloğun güçlenmesine ve gelecekte geliştirilebilecek iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı