Atatürk Üniversitesi, 5G Konumlandırma Yarışması'nda Türkiye Birinciliğini Kazandı

Bilgi ve teknoloji alanındaki yetkinliğini ulusal çapta bir kez daha kanıtlayan Atatürk Üniversitesi, KARMAKAFAI Takımı ile "5G Konumlandırma Yarışması"nda gösterdiği üstün performansla Türkiye birinciliğini elde etti.

84,10 puanlık başarısıyla zirvede yer alan Atatürk Üniversitesi ekibi, mühendislik fakültesindeki yenilikçi Ar-Ge çalışmaları ve güçlü akademik danışmanlık desteği ile yarışmada öne çıktı.

İleri teknoloji odaklı bir organizasyon olan 5G Konumlandırma Yarışması, mevcut 5G test şebekesi üzerinden en doğru konumlamayı yapacak modellerin geliştirilmesini amaçlıyor. Yarışmacı takımlar; radyo şebeke performans metrikleri ile GPS (koordinat) verilerini içeren kapsamlı bir veri seti üzerinde yapay zeka, makine öğrenmesi ve farklı teknikleri kullanarak hedef noktaları tespit etmeye çalışıyor. En doğru ve en hızlı konum tespitini yapan takım ise yarışmanın kazananı oluyor.

Bu yıl mart ayında başlayan yarışma, ön değerlendirme sürecinde Ön Tasarım Raporu ve Final Tasarım Raporu aşamalarını içermiş, final değerlendirmesi ise 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsünde gerçekleştirildi.

KARMAKAFAI Takımı Birinciliği Erzurum'a Getirdi

Atatürk Üniversitesini temsilen yarışmaya katılan KARMAKAFAI takımı, geliştirdiği yenilikçi algoritma ve yüksek doğruluk oranına sahip modeli ile tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik ödülünü kazandı.

Takım; Kaptan Yağmur Yaşarbaş, takım üyeleri Zeynep Sude Kırmacı ve Muhammed Nurettin Yıldız'dan oluşurken, danışmanlığını Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mete Yağanoğlu üstlendi.

"Üniversitemizin Teknoloji Vizyonu Güçleniyor"

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarının üniversitenin teknoloji ve Ar-Ge vizyonunu bir kez daha ortaya koyduğu ifade ederek, KARMAKAFAI takımı üyelerini tebrik etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Öğrencilerimizin 5G Konumlandırma Yarışmasında elde ettiği Türkiye birinciliği, Atatürk Üniversitesinin araştırma-geliştirme ve inovasyon alanındaki kararlılığını gözler önüne sermektedir. Üniversitemizi başarıyla temsil eden KARMAKAFAI takımının her bir üyesini ve danışman akademisyenimizi tebrik ediyor, bu gurur verici başarının genç araştırmacılarımıza ilham kaynağı olmasını diliyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak yerli ve milli teknoloji üretimine katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM