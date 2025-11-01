Haberler

Ataşehir'de İki Katlı Binada Kolon Patlaması ve Çatlaklar

Ataşehir'de İki Katlı Binada Kolon Patlaması ve Çatlaklar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir'deki inşaat çalışmaları nedeniyle iki katlı bir iş yerinin kolonlarında patlama, zemininde ise kayma ve çatlaklar oluştu. Kiracı Gökhan Baykal, can ve mal güvenliğinin kalmadığını belirterek iş yerini taşımak zorunda kaldığını açıkladı.

Ataşehir'de iddiaya göre, karşısında yapılan inşaat çalışması nedeniyle iş yeri olarak kullanılan iki katlı bir binanın kolonlarında patlama, zemininde ise kayma ve çatlaklar meydana geldi. Olayın ardından büyük panik yaşayan Kiracı, can ve mal güvenliği kalmadığını söyleyerek iş yerini taşımak zorunda kaldı.

Olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın hemen karşısında yürütülen inşaat çalışması sırasında oluşan sarsıntı ve kazılar nedeniyle binanın kolonlarında patlamalar, zeminde ise kaymalar ve çatlaklar oluştu. Çalışmaların ardından binada gözle görülür hasarlar meydana gelirken, alt katta kiracı olarak bulunan Gökhan Baykal büyük panik yaşadı. Binada can ve mal güvenliği kalmadığını belirten Baykal, iş yerini başka bir yere taşımak zorunda olduğunu söyledi.

"Çok ciddi şekilde kolon ve zemin çatlaklarımız var"

İşyerinde fiziki hasarlar olduğuna dikkat çeken dükkan sahibi Baykal, "Bunun sebebi bir inşaat firması. Bu konu hakkında sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz. Yaklaşık bir haftadır üretim yapamıyorum, bugünde ağır hasar sebebiyle ve binamızda gözlemlenen çatlaklardan dolayı taşınmaya başladık. Çatlaklar ilk önce ufak olarak çizgiler halinde başladı, birkaç gün içerisinde de derin çatlaklar ve ayrılmalar şeklinde devam ediyor. Yanımızda bulunan şantiye bu kaymanın durduğunu söylüyor fakat bir defa kaymış olması hasarın meydana gelmiş olması anlamına geliyor, burası can ve mal güvenliği için tehlikeli bir alan oluyor. Çok ciddi şekilde kolon ve zemin çatlaklarımız var" ifadelerini kullandı.

"Buraya giren çıkan herkes risk altında"

Ağır bir külfet altına girdiklerini söyleyen Gökhan Baykal, "Acil bir eylem yapmamız gerektiği için taşınacağımız yere detaylı bir araştırma yapmadan, bizi en güvenli şekilde tutabilecek parasına puluna bakmadan bir yer tutmak zorunda kaldık, çünkü burada bekleme süremiz yok. Buraya giren çıkan herkes risk altında, nakliye firması bile burayı şuan risk altında taşıyor" dedi.

Yaşanan olay, 29 Ekim'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kolonlarındaki patlama sonucu çöken binada aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği faciayı akıllara getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

1 milyon 215 metrekare ile İstanbul'a nefes olacak! İçerisinde yok yok
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.