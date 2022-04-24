Atakum'da 23 Nisan Coşkusu Yaşandı

ATAKUM, SAMSUN (ANKA) - Atakum Belediyesi ve çeşitli kurumların iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atakum'da kutlandı. Samsun'da ilk kez düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı'nın büyük ilgi gördüğü bayram kutlamalarında Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de kutlamalara katıldı.

Atakum Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Atakum Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi, Özel Anaokulu ve Kreş Eğitimcileri Derneği (SAKED) ve Doğanın Çocukları Akademisi Derneği (DOÇAK) iş birliği ile düzenlediği etkinliklerle kent genelinde dolu dolu kutladı. Atakum Kent Meydanı'ndaki Çocuk Şenliği'nde ve okullarda yapılan etkinliklerle eğlenen çocuklar, "Barışı Resmediyorum" isimli Uluslararası Resim Çalıştayı'nda barışı resmederek dünyaya barış mesajı verdi.

"ATAKUM'DA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA BİR ETÜT MERKEZİ YAPILSIN DAHA FAZLA YEŞİLLİK ALAN VE OYUN PARKLARI OLSUN"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Adnan Kahveci İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi, Atakum Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Doğu Kadıoğlu'na devretti. Çocuk Başkan, başkanlık makamında taleplerini sıraladı. Başkan Kadıoğlu, "Bize bu 23 Nisan'ı hediye eden Atatürk'ümüze çok teşekkür ediyoruz. O'nun yolundan gidiyoruz. Atakum'da ihtiyacı olan çocuklara bir etüt merkezi yapılsın daha fazla yeşillik alan ve oyun parkları olsun" dedi.

"ŞU ANDA BİR GENÇLİK VE BİLİM MERKEZİ YAPIYORUZ"

Başkanın taleplerini not alan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, "Şu anda bir Gençlik ve Bilim Merkezi yapıyoruz. Merkezde Kitap Kafe var, içerisinde çocuk kitapları da olacak. Çok amaçlı salonlar, etüt merkezleri, üniversiteye hazırlık ve meslek edindirme kursları var. Bizim asıl amacımız çocuklarımızın bu kentte daha huzurlu ve güvenli olmaları oyun parklarında oynamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek bu kent 'Güvenli Kent' sıfatı alır. Siz çocuklar arkadaşlarınızla parkta oynarken güvenli olursunuz. Bunun için devletin diğer birimleriyle iş birliği yapıyoruz. İsteklerini not aldım, ben de takipçisi olacağım" diye konuştu.

MAHALLELERDE BAYRAM COŞKUSU

Onur Anıtı'nda yapılan çelenk sunumunun ardından Atakum Belediye Başkan Vekili Dilek Çınar, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik'in de katılımıyla İncesu İlkokulu'nda düzenlenen Köy Okulu Festivali'nde çocukların bayram sevincini paylaşarak çocuklara 23 Nisan hediyelerini verdi. Öğrencilerin gösterileriyle süslenen festivalde ayrıca, Atakum Belediyesi'nin yapımını üstlendiği çocuk parkının da açılışı yapıldı.

"BARIŞIN SÖZCÜSÜ, TAKİPÇİSİ VE BU ÜLKENİN GELECEĞİ BU ÇOCUKLAR"

Atakum Belediyesi ve OMÜ iş birliğinde, Atakum Kent Meydanı'ndaki Çocuk Şenliği alanında Samsun'da ilk defa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uluslararası Resim Çalıştayı düzenlendi. "Barışı Resmediyorum" isimli, OMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sena Sengir Aydın küratörlüğündeki çalıştayda Türkiye, Portekiz, Romanya, Estonya ve Polonya'dan bir araya gelen 36 çocuk etkinlik alanında barış resimleri yaptı. Çocukları çalıştay esnasında ziyaret eden ve dev bir tuvalde hep birlikte ortak çalışılan resme fırça dokunuşlarıyla katkı veren Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Bu bayramın bir başka coşku veren özelliği de var. Dünyada ilk kez bir milli bayram çocuklara armağan edilmiş. O nedenle tüm çocuklara emanet edilen bu bayramı büyük bir coşkuyla Uluslararası Sanat Çalıştayı ile bütünleştirerek kutluyoruz. Dört Avrupa ülkesinden çocuklarımız, öğretmenleri ile burada. Çocuklarımızla birlikte barışın resmini çiziyoruz ve barış talebimizi İstiklal Savaşı'nın ilk adımının atıldığı bu kentten tüm dünyaya ilan ediyoruz. Barışın sözcüsü, takipçisi ve bu ülkenin geleceği bu çocuklar" diye konuştu.

"BU PROJE KÜLTÜRLERARASI İLİŞKİLERİN BAŞLANGICI OLDU"

Çalıştay Küratörü Doç. Dr. Sena Sengir Aydın ise, "Atatürk bu bayramı bütün dünya çocuklarına armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şimdiye kadar hep daha ulusal olarak kutlandı. OMÜ Vakfı Koleji olarak, 'Bu bayram bütün dünya çocuklarına hediye edildi' dedik ve ERASMUS projesiyle 4 ülkeyi davet ettik. Bütün çocuklar kardeşçe hep birlikte resim yapıyorlar. Bu projemiz aynı zamanda ilk olma niteliği taşıyor. Çocuk çalıştayı çok yapılıyor; lakin 'Uluslararası 23 Nisan Çocuk Çalıştayı ilk defa yapıldı. O nedenle çok gururluyuz. Çocuklar bayramı coşkuyla kutluyorlar. Birbirleri ile iletişim kurmak adına telefonlar alıyorlar, internetten sosyal medya hesaplarını istiyorlar. Birlikte güzel fotoğraflar çekiniyorlar. Çok güzel bir şekilde birbirleri ile kontak halinde kalabilecekler. Bu açıdan da çok kıymetli. Bu proje kültürlerarası ilişkilerin başlangıcı oldu" dedi.

Avrupa ülkelerinden çalıştaya katılan çocuklar, Atakum'da olmaktan ve etkinlikte hep birlikte resim yapmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Çalıştayda yapılan resimler ise Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sergilendi.

"DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE TÜRKİYE'DE VERİLMİŞ ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESİNİN BİR BENZERİ YOK"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atakum Kent Meydanı'nda düzenlenen Çocuk Şenliği'ne de ilgi yoğun oldu. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, çocukların bayramını kutlayarak "Dünyanın hiçbir ülkesinde çocuklara armağan edilmiş başka bir bayram yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'de verilmiş ulusal kurtuluş mücadelesinin bir benzeri yok. Bu mücadeleyi bugün kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yönetti ve emperyalistleri sınırlarının dışına ittikten sonra 'Yurtta barış, dünyada barış' dedi. Sınırındaki tüm ülkelerle barış antlaşması yaparak dünyaya barış içinde birlikte yaşamayı önerdi. Yunanistan Başbakanı Venizelos, Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'nü almaya aday gösterdi. Bugün Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelmiş kardeşlerinizle sanat çalıştayı yapıyoruz, orayı da ziyaret edin. Ne güzel Türk çocuklarıyla Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelmiş çocuklar ve öğretmenleri yan yana. Sanatla hızlı yayılan barış dilini ilk adım kenti Samsun'dan Atatürk'ün kentinden tüm dünyaya ilan ediyorlar. Dört bir tarafımızda ilan edilmemiş dünya savaşı devam ediyorken; her gün çocuklar ölüyor, öldürülüyor ve aç bırakılıyorken ilk adım kenti Atakum'dan Samsun'dan çocukların diliyle, eserleriyle dünyaya barış selamı ve isteğini gönderiyoruz.

"BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN YURTTAŞLARIN VE BİZİM GÖREVİMİZ SİZİ MUTLU KILMAK"

Siz aç kalmaya değil mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşatılmaya layıksınız. Bu topraklarda yaşayan yurttaşların ve bizim görevimiz sizi mutlu kılmak. Sürekli gülün, sevgili çocuklar. Gülmek barış demektir. Gülmek yenmek demektir. Gülmek devrim demektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i de bir devrimle kurulmuştur. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi bir devrimdir. Bu topraklarda sizi incitecek, üzecek bir şeyin olmasına izin vermeyin. Bu zor koşullarda en mutlu olduğum günlerden bir tanesi bu. Bugünleri çoğaltalım. Önümüzdeki günler hep 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim olsun. Her bir bayramımızı birbirinden daha güçlü, coşkulu ve bu alanları doldurarak kutlayalım" diye konuştu.

BAŞKAN DEVECİ ÇOCUKLARLA DANS ETTİ

Büyükoyumca'da bulunan Doğa Bilimleri Köyü'nde de bayram sevinci yaşandı. Halk oyunları ve ritim gösterilerinin yapıldığı çocuk şenliğinde mini konser ve bahçe oyunlarıyla çocuklar bayramın tadını çıkardı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin de çocuklarla birlikte dans ettiği şenlikte kütüphane açılışı da düzenlendi.

ATAKUM BELEDİYESİ ÇOCUK KOROSU ŞARKILARINI İZMİR'DE SÖYLEDİ

Atakum Belediyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği çocuk festivalinde sahneye çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'de bir araya gelen çocuklar bayram şarkıları söyledi. Atakum Belediyesi Çocuk Korosu Kurucu Şefi Arzu Çakır bayram sevincini Atakum'dan İzmir'e taşıdıklarını söyleyerek, "Çocuklarımız hem İzmir'in tarihi yerlerini gördü hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki korolarla tanıştı. Bayramımızı şarkılarımızı söyleyerek kutladık" dedi.