Arkadaşlarından şehit Mehmet Savunmaz'a vefa

Şırnak Şenoba'ya bağlı Gömeç köyü kırsalında operasyon dönüşü çığ düşmesi sonucu 1992 yılında şehit olan Piyade Komando Er Mehmet Savunmaz'ın aynı devre ve çocukluk arkadaşları tarafından Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir kıraathanede adına köşe hazırlandı.

Şırnak Şenoba'ya bağlı Gömeç köyü kırsalında operasyon dönüşü çığ düşmesi sonucu 1992 yılında şehit olan Piyade Komando Er Mehmet Savunmaz'ın aynı devre ve çocukluk arkadaşları tarafından Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir kıraathanede adına köşe hazırlandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 8 çocuklu Savunmaz ailesinin 7. çocuğu olarak dünyaya gelen, çocukluk ve gençliğinin ilk yıllarını Manisa'da geçirirken vatani görevi için gittiği askerde şehit düşen Piyade Komando Er Mehmet Savunmaz, şehadetinin üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Daha önce Yunusemre ilçesindeki bir okula, Yeni Mahalle aile sağlığı merkezine ve bir sokağa, Şehzadeler ilçesinde de bir parka adı verilen şehit Mehmet Savunmaz'ın adı şimdi de 1971/3 tertip ve çocukluk arkadaşları tarafından Yunusemre ilçesi Yenimahalle'deki Yücel Taşçı'ya ait Baran Kıraathanesi'nde açılan köşede yaşatılacak. Açılışa şehidin devreleri ve çocukluk arkadaşları olan Haydar İzci, Mustafa Karakaş, Yusuf Taşçı, Abuzer Karakuş, Ferahmuz Karakaş ve Mehmet Ateş, Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Efe, Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir, Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, köşenin hazırlanmasında yardımcı olan Mustafa Diken, şehidin ailesi ve mahalle halkı katıldı. Kurdele kesimi ve Yeşil Camii İmam Hatibi Abdullah Yılmaz tarafından okunan dua eşliğinde açılan köşede şehidin askere gitmeden önce çekilen fotoğrafları, askerlik fotoğrafları, özgeçmişi, okul yıllarına ait hatıraları bulunuyor.

Şehidin kardeşi Kazım Savunmaz, "Baran Kıraathanesi sahibi Yücel Taşçı'ya şehidimize kıraathanesinde yer verdiği için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisinden. Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, hayatta olan gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Bu hayattan göç etmiş tüm gazilerimize de Allah rahmet eylesin. Mutluyuz, gururluyuz. Şehidimizin çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği mahallede ismi yaşatılıyor. Şehidimizin isminin yaşatılıyor olması, hele hele kendi devreleri ve çocukluk arkadaşları tarafından yaşatılıyor olması bizleri son derece gururlandırdı. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Programda ayrıca şehit Mehmet Savunmaz ve tüm şehitlerin ruhları için lokma hayrında bulunuldu. - MANİSA