Zorlu coğrafyada büyük başarı: Aras Elektrik tüketici memnuniyetinde zirvede

Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafi ve iklim şartlarına rağmen kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sunan Aras Elektrik, müşteri odaklı hizmet anlayışının karşılığını almaya devam ediyor. Bakanlık tarafından bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan kasım ayı ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre Aras Elektrik, Türkiye genelinde tüketici memnuniyetinde ilk 3 içerisinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketinin yer aldığı ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi kapsamında yapılan değerlendirmede, çağrı merkezi memnuniyetinde Türkiye ortalaması yüzde 70,5 olarak ölçülürken, Aras Elektrik'in hizmet bölgesindeki iller bu ortalamanın oldukça üzerine çıkarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Araştırma sonuçlarına göre yüzde 83,7 memnuniyet oranı ile Iğdır ve Kars illeri Türkiye genelinde birinci sırada yer alırken, Erzincan yüzde 83 ortalama ile ikinci, Ardahan ise yüzde 82,4 ortalama ile üçüncü sıraya yerleşti. Bu sonuçlar, Aras Elektrik'in çağrı merkezi hizmetlerinde erişilebilir, hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımının tüketiciler nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Aynı araştırma kapsamında yapılan il karşılaştırmalı genel memnuniyet değerlendirmesinde ise Türkiye ortalaması yüzde 57,6 olarak belirlenirken, Aras Elektrik hizmet bölgesinde bulunan Kars ili bu alanda gösterdiği yüksek performansla Türkiye genelinde 2. sırada yer aldı. Elde edilen bu sonuç, sahada yürütülen planlı çalışmaların ve tüketicilere hızlı geri dönüş sağlayan hizmet anlayışının genel memnuniyete doğrudan yansıdığını gösterdi.

"Bu başarı emeğin ve güvenin sonucudur"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, elde edilen başarının güçlü bir ekip çalışmasının sonucu olduğuna dikkat çekerek, "Hizmet bölgemizdeki zorlu coğrafi ve iklim koşullarına rağmen, tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. 13 farklı iletişim kanalımız üzerinden bize ulaşan her talep, hizmet kalitemizi geliştirmemiz açısından son derece kıymetli bir geri bildirim niteliği taşıyor" dedi.

Akbaş, sözlerine şöyle devam etti: "Hizmet süreçlerimizin etkinliğini ölçmek ve müşteri deneyimini objektif bir bakış açısıyla değerlendirebilmek adına gizli müşteri uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Her bir hizmet binamız, tarafsız ve bağımsız ekipler tarafından düzenli olarak denetleniyor. Bu memnuniyet sonuçları, tüketicilerimizle kurduğumuz güvene dayalı iletişimin ve çözüm odaklı yaklaşımımızın bir yansımasıdır. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı ve hizmet kalitemizi artırarak tüketici memnuniyetini daha üst seviyelere taşımaya devam edeceğiz." - ERZURUM