Yoğun kış şartlarına zorlu parkurda hazırlanıyorlar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, saha çalışanlarını zorlu iklim ve coğrafi şartlarına hazırlıyor. Personel sabah antrenmanlarında koşuyor, direk taşıyor ve elektrik direkleri üzerinde voleybol oynuyor.

Türkiye'nin en zorlu iklim ve coğrafi şartlarına sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle ağır geçen kış aylarında vatandaşların elektrik kesintilerinden en az şekilde etkilenmesi ya da hiç yaşamaması, meydana gelen arızalara en süratli şekilde ulaşılması amacıyla ekipler hummalı bir çalışma yapıyor.

Aras EDAŞ, özellikle kış aylarında ağırlaşan hava şartları, ulaşım zorlukları ve arazi şartlarını göz önünde bulundurarak, arıza ve bakım ekiplerinin yetkinliğini artırmaya yönelik kapsamlı saha eğitimlerini sürdürüyor. Ekipler bu amaçla sabah saatlerinde yetenek ve performanslarını geliştirmek için antrenman yapıyor. Yüksek direkler üzerinde tam teçhizatlı voleybol ve top atma antrenmanı yapan personel, ağır direkleri kaldırma, taşıma ve koşu antrenmanı, zorlu arazi şartlarında arızaya at ve arazi araçları ile müdahale çalışması gerçekleştiriyor.

Güvenli hareket kabiliyetini geliştiren uygulamalar

Gerçek saha şartlarını aratmayan özel eğitimlerde, ekiplerin karşılaşabileceği tüm senaryolar birebir uygulamalı olarak ele alınıyor. Yüksek gerilim hatlarında güvenli ve etkin müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla yüksekte çalışma parkurları kurulurken personel, direkler üzerinde denge, koordinasyon ve güvenli hareket kabiliyetini geliştiren uygulamaları gerçekleştiriyor. Zorlu fiziksel şartlara uyum sağlanabilmesi için ahşap direk taşıma, zor arazi geçişleri ve yüksek efor gerektiren çalışmalar eğitimlerin önemli bir parçası oldu. Bölgede kış aylarında sıkça karşılaşılan yoğun kar yağışı, tipi ve aşırı soğuklar nedeniyle, arıza noktalarına ulaşım hayati önem taşıyor. Bu kapsamda saha ekiplerine kar motoru kullanımı konusunda uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimler sayesinde, özellikle yol erişiminin mümkün olmadığı kırsal ve yüksek rakımlı alanlarda arızalara daha hızlı ve güvenli müdahale edilmesi hedefleniyor.

"Kaçak kayıplar azaldı, teknolojiye yatırım yapıyoruz"

Aras Elektrik Erzurum İl Koordinatörü Hüseyin Öcal, 7 ile hizmet verdiklerini ifade ederek, "Zorlu kış şartlarında personelimizin hazır olması için sürekli eğitimler yapıyoruz. Bizim için iş sağlığı ve güvenliği çok önemli. Bu manada her türlü imkan, yetenek ve araçlara sahibiz. Elektrik şebekesi çok canlı bir sistem. Bu nedenle sistemi sürekli kontrol etmek gerek. Teknolojiye de ciddi yatırımlar yapıyor ve teknolojiyi her anlamda kullanıyoruz. Özellikle anlık takipler bu manada değerli. Kaçak kullanımları da takip ediyoruz. Devirden önce kaçak kayıp oranı yüzde 40'lardan yüzde 14'lere indi. Bölgemizin sert kış şartları dikkate alınarak, bu tür kapsamlı eğitim ve hazırlık çalışmaları kış mevsimi başlamadan önce planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Artan saha ekipleri, güçlendirilen araç filosu, gelişmiş teknolojik imkanlar ve yetkinliği artırılan personel yapısı ile Aras EDAŞ, kış şartlarına tam donanımlı ve hazır bir şekilde girmektedir. Aras EDAŞ, zorlu coğrafyada enerji arz güvenliğini sağlamak, kesintileri en aza indirmek ve müşterilerine daha kaliteli, sürdürülebilir bir hizmet sunmak amacıyla sahadaki gücünü, insan kaynağını ve teknolojik altyapısını geliştirmeye kararlılıkla devam etmektedir" diye konuştu. - ERZURUM