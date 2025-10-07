AOSB'de Kan ve Kök Hücre Bağış Kampanyası Büyük İlgi Gördü

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü binasında düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası, büyük bir katılım ve dayanışma ruhuyla gerçekleşti.

Kızılay Adana Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen kampanyada, A Osb bünyesindeki firma çalışanları ve bölge yönetimi gönüllü olarak bağışta bulundu. Etkinlik boyunca çok sayıda sanayici ve çalışan, "Bir damla kan, bir hayata umut" anlayışıyla kampanyaya destek verdi.

Kampanyaya katılarak desteklerinden dolayı AOSB Yönetimi'ne ve sanayicilere teşekkür eden Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, şunları söyledi:

"AOSB'nin her yıl artan bir duyarlılıkla kan ve kök hücre bağış kampanyalarına destek verdiğini görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Bu tür sosyal sorumluluk çalışmaları, yalnızca hayat kurtarmakla kalmıyor; toplumsal dayanışmanın da en güzel örneklerini sergiliyor. AOSB Yönetimi'ne, sanayicilerimize ve bağışta bulunan tüm çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum."

Saygılı ayrıca, sanayicilerin üretim ve istihdamın yanı sıra toplumsal dayanışmada da öncü rol üstlendiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"OSB'deki iş insanlarımız bir taraftan üreterek ülkemizin büyümesine destek veriyor, insanımıza istihdam sağlıyor; diğer taraftan da iyiliğin büyümesine katkı sunuyor. Tanımadığı, bilmediği insanlarımızın hayata tutunması için kan ve kök hücre bağışına öncülük ediyor. Bu örnek davranışı tebrik ediyor, tüm sanayicilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar da açıklamasında, dayanışma ve paylaşmanın sanayinin en güçlü değerlerinden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hayat kurtarmaya vesile olan tüm katılımcılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı kampanyaya destek veren sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız. AOSB olarak, toplumsal sorumluluğun üretim kadar önemli olduğuna inanıyoruz." - ADANA