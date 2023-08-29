Antalya, protokolünden, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Antalya'da ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yayımladıkları mesajlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Tütüncü: "Milletimizin tarihi şanlı zaferlerle doludur"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922'de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük Zafer'le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların sonsuza dek ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos vatanımızın geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek sönmemek üzere yaktığı büyük günün adı ve Türk Milletinin yeniden dirilişinin destanıdır. Bizlere bu büyük zaferi armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizler için vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı, sevgi ve şükranla anıyorum"dedi.

Başkan Uysal: "Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu müjdelemiştir"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, " 30 Ağustos 1922'de kazanılan zafer demokratik esaslara dayalı, insan haklarına saygılı, muasır medeniyete ulaşmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelemiştir. Çocuklarımızın geleceği için ekonomide, bilimde, sanatta nice yeni zaferler kazanabilmek umuduyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Çok çetin şartlar altında Milli Kurtuluş Savaşı'mızı kazanan ve ebediyete intikal eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum"ifadelerine yer verdi.

"Başkan Esen: "Dünyaya haykırdık"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirterek, "30 Ağustos'ta kazanılan zafer ile Türk milletinin direniş ruhunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar sağlam bir temel üzerine kurulduğunu tüm dünyaya haykırdık.30 Ağustos'ta kazanılan zafer ile Türk milletinin direniş ruhunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar sağlam bir temel üzerine kurulduğunu da tüm dünyaya haykırdık. Güzel ülkemizin bu günlere ulaşmasında öyle şanlı bir geçmiş ve öylesine dolu bir inanç var ki; bizler bu yüce emaneti, değerinden bir nebze dahi olsun eksilmesine izin vermeden koruyacağımıza ant içiyoruz. Bu şanlı tarihimizi bize unutturmak isteyenler olacaktır ama biz buna asla izin vermeyeceğiz. İşte bu inanç ve gururla geldiğimiz bugünde, ulu önderimiz, baş komutamız Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum"açıklamasını yaptı.

Başkan Yücel: "Ne kadar gurur duysak azdır"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yılını milletçe coşku ve heyecanla karşılıyoruz. Bu önemli günde milletimiz, her türlü yokluğa, imkansızlığa ve zorluklara rağmen özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyerek, vatanına ve bayrağına canı pahasına sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir' sözü ile Türk Milleti'nin bağımsızlığının ve özgürlüğünün en büyük göstergelerinden olan 30 Ağustos Zaferi yaşanmıştır. Bu zafer, yok edilmek istenen bir milletin yeniden doğuşudur. Cumhuriyetimizin kuruluşunun temellerinin atıldığı bu özel günde Milli Mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bizlere bırakan kahramanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"ifadelerine yer verdi.

"Başkan Topaloğlu: " Kahramanlık destanlarıyla dolu"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu," Büyük Zafer'in 101. yılına ulaşmanın haklı onur ve gururunu yaşıyoruz. Tarihi boyunca önüne çıkan tüm engelleri birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla aşan milletimiz; Türk milletinin esir olmayacağını ve Anadolu'nun işgal edilemeyeceğini 30 Ağustos 1922'de kazandığı Büyük Zafer'le tüm dünyaya göstermiştir.

30 Ağustos Zaferi'nin her aşaması son derece önemli vatanseverlikler ve kahramanlık destanlarıyla doludur. Yokluk ve sefaletle boğuşan aziz milletimiz ebedi Başkomutanımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bundan tam 101 yıl önce, imkansızlıklar içerisinde çok büyük fedakarlıklarla o büyük zaferi elde ettiler. Elde edilen zaferin ışığı; geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek. Başta Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum"dedi.

Rektör Türkdoğan: "Emsalsiz bir kahramanlık destanı"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan," Tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş aziz milletimizin şanlı tarihine altın harflerle yazdırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda işgal birliklerinin ülkemizi büyük bir yenilgiyle terk ettiği emsalsiz bir kahramanlık destanının 101. Yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı milletçe birlik ve dirlik içinde kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün böylesi şanlı bir tarihin

mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev; geçmişimizden aldığımız güç ve cesaretle geleceğimize bakmak, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden Cumhuriyetimizi korumak ve ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstikll mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" açıklamasını yaptı.

İl Emniyet Müdürü Çevik: "Gurur ve coşkuyla kutluyoruz"

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, "Kurtuluş Savaşımızda büyük bir dönüm noktası olan bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın perçinlendiği 30 Ağustos Zaferimizin 101. Yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İstiklal Savşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün önderliğinde şaha kalkan Kahraman Türk Milleti, 30 Ağustos 1922 günü, ülkemizi istila etmek isteyen düşmana karşı Dumlupınar'da kazandığı Büyük Zafer ile tarih yazmış ve yine bir Ağustos ayında Malazgirt Zaferiyle yurt yaptığı Anadolu topraklarında sonsuza kadar bağımsız olarak yaşayacağını dünyaya ilan etmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle, bizlere üzerinde hür olarak gururla yaşadığımız bu vatanı bırakan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, muzaffer ordumuzun kahraman skerlerini, cesaretleriyle tarih ve destan yazarak bize ezeli ve ebedi vatanımızı bırakan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyor, muazzez milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum"dedi.

Dere: "Tarihi cevabın adıdır"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere,"Milletimizin azim ve iradesinin tarihe altın harflerle yazıldığı bu anlamlı zaferin 101. yıl dönümünde bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bu zafer, yok edilmek istenilen bir milletin en çaresiz zamanlarda içinde bulunduğu tüm olumsuz şart ve imkansızlıklara rağmen, varını yoğunu ortaya koyup yekvücut olarak, milli birlik şuuru ve vatan sevgisiyle kenetlenerek kazandığı ve sonunda Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı azmin ve kararlılığın neticesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı bizi bu topraklardan kazıyıp atmak için bir araya gelen şer odaklarına karşı Türk Milletinin verdiği tarihi cevabın adıdır. Özgürlüğe, kurtuluşa, tam bağımsızlığa doğru atılmış büyük bir adımdır" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA