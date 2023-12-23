Antalya'da Sokak Hayvanlarına Mikroçip Takılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanları takılan mikro çip ile kayıt altına alınıyor. Böylelikle sahiplenilen hayvanın sokağa terketmenin önüne geçilirken, hayvanını geri almayan kişilere 6 bin liraya yakın ceza yazıldığı bildirildi.

Son dönemde sokak hayvanlarının saldırıları sonucu yaralanma olaylarının artması, özelikle sahipsiz köpekleri yeniden gündeme getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Antalya'da yaşayan sokak hayvanları bu merkeze getirilerek takılan mikroçiple kayıt altına alınıyor. Bu çip sayesinde sokak hayvanlarına uygulanan her türlü işlem ve hayvanların fiziksel özellikleri sisteme kayıt ediliyor. Veteriner hekimler tarafından hayvanların deri altından takılan enjeksiyon yoluyla takılan mikro çip ile seri numarası alan her hayvanın kaydı sisteme yapılıyor ve bir nevi kimlik numarası oluyor. Sahiplendirme bölümüne alınan bu canlar, yeni sahiplerini bekliyor. Hayvanseverler tarafından sahiplenilen bu canların, böylelikle kolay kolay sokağa terkedilmesinin önüne geçiliyor. Çipli şekilde sokakta bulunan köpek genelde sahipleri tarafından geri alınırken, almayanlara 6 bin liraya yakın cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

"7-24 görevdeler"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç, Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde 44 dönüm üzerine kurulu modern merkezin bin 300 köpek, 700 kedi kapasitesinin olduğunu bildirdi.

Şu anda bakım evinde toplam bin 400 köpek ve kedinin bakımını sağladıklarını kaydeden Kılıç, " 7-24 yirmi dört acil hizmeti veriyoruz. Önceliğimiz trafik kazalı hayvan ihbarlarını değerlendiriyoruz. Trafik kazasıyla buraya gelen hayvanlar için ilk müdahalelerimizi yaptıktan sonra kedi ve köpek kliniğimize sevk edip operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında sokak hayvanlarıyla ilgili kısırlaştırma çalışmalarımız düzenli olarak devam ediyor. Kısırlaştırıyoruz, aşılıyoruz, çipliyoruz, sonrasında sahiplendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Kayıt altında"

Çiplenme süreci hakkında bilgiler veren Kılıç, "Bakımevine evimize gelen tüm hayvanların öncelikle çip kaydını yapıyoruz. Çipleme işlemini yaptıktan sonra eğer ki sahiplendirilecekse bir köpek ya da kedi sahiplendirirken vatandaşımıza bir belgeyle bunu sunuyoruz. Vatandaşımız Tarım İlçe ve Orman Müdürlükleri'nden, üzerlerine kaydettiriyorlar. Artık onların üzerine kayıtlı oluyor" diye konuştu.

"35 çipli, köpek sahibine ulaştırıldı"

Bir cana çipin nasıl takıldığını anlatan Aslı Kılıç, "Mikro bir alet diyebiliriz. İğnesi biraz büyük görünse de, insanları kokutsa da deri altına enjeksiyon şeklinde küçük bir çip yerleştiriyoruz. Bu çipler hayvanların takibini kolaylaştırıyor. Vatandaşımız sahiplendiği köpeğini veya kedisini evden kaçırdı. Bununla ilgili müdürlüğe gidiyor. Kayıp ilanında bulunuyor. Eğer ki bir sokakta bu hayvanı bulup bakım evimize getirdiysek bu çip kaydını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sisteminden kontrol ediyoruz. Kayıtlı olan vatandaşı arıyoruz. Kaybettiğiniz kediniz, köpeğiniz biz de gelip teslim alabilirsiniz diye iletişim kuruyoruz. Bu şekilde 35 köpek ve kediyi sahibine ulaştırdık. Son 1 yıldır bu uygulama kullanılıyor. Kedi ve köpeklerin takibi kolaylaşıyor. İnsanlardaki kimlik numarası gibi köpeklerde de mikro çip numarası var. Bunlar pasaportlarına işleniyor. Bu pasaport üzerinden hem aşı takipleri hem de kaybolduğu zaman bulma açısından kolaylık sağlıyor" dedi.

"Sahiplenme 5 kat arttı"

Bakımevinde her gün saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında sahiplendirme yaptıklarını kaydeden Kılıç, " Sahiplendirme kafeslerimizde bulunan kedi ve köpeklerimizi vatandaşlarımızı ziyaret edip geziyorlar. Sahiplenmek istedikleri köpeği gösteriyorlar. Biz kafesten çıkarıp mikro çipiyle birlikte vatandaşın kimliği, kimlik fotokopisi ve bununla birlikte bir form dolduruyoruz. Bu formla birlikte Tarım İlçe Müdürlüğüne gidiyor, üzerine kaydettiriyor. Geçen yıla oranla sahiplendirme oranımız 5 kat büyüdü. Şuanda 250 köpeği sahiplendirdik" açıklamasında bulundu. - ANTALYA