Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Depremzede Öğrencilere Tablet

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, deprem bölgesi Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyareti sırasında kendisinden tablet isteyen öğrencilerin talebini karşılıksız bırakmadı. Başkan Böcek, öğrencilere eğitimleri için tablet gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Gaziantep'te vatandaşları yalnız bırakmıyor. Gaziantep Nurdağı'nda kurduğu koordinasyon merkezinde depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, okulları kapalı olduğu için derslerden geri kaldıklarını söyleyen öğrencilere tablet gönderdi.

TABLETLER TESLİM EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürü Hürdoğan Arslan, talepte bulunan öğrencilere tabletlerini teslim etti. Arslan, öğrencilere, Başkan Muhittin Böcek'in "Derslerinize çok iyi çalışın. Çok iyi yerlere gelin" mesajını da iletti.

ÇOK ÇALIŞMA SÖZÜ VERDİLER

Okulları kapalı olduğu için derslerden geri kaldıklarını ve Başkan Muhittin Böcek'ten tablet istediklerini söyleyen öğrenciler ise kısa sürede bu taleplerinin yerine gelmesinin mutluluğunu yaşadı. Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür eden çocuklar, "Derslerimize çok iyi çalışacağız. Muhittin Başkan'ımızın tablet hediyesiyle eksiklerimizi gidereceğiz ve büyük yerlere ulaşmaya çalışacağız" diyerek söz verdi.

ANNE BABALARDAN TEŞEKKÜR

Çocuklarının isteğini kırmayarak tablet gönderen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür eden anne babalar da "Antalya Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı'nda koordinasyon merkezi kurdu. Bizlere her konuda yardımcı oluyor. Çocuklarımızın mutlu olması, eğitimi için her türlü desteği veriyorlar. İlk günden beri yanımızdalar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i burada gördük, tablet isteğimizi söyledik. Lafımızı ikiletmedi tabletleri gönderdi" diye konuştu.