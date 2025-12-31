Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezine 2025 yılında 3 milyon çağrı geldi, yüzde 54'ü asılsız çıktı

Antalya'da 112'ye 2025 yılında gelen yaklaşık 3 milyon çağrının yüzde 54'ünün asılsız çıktığı bildirilirken, çağrılar arasındaki ilginç ve komik ihbarlar da güldürdü. Çağrı Merkezi görevlilerinden Ferhat Akgül, "Bir vatandaş iş yerinde fare gördüğünü, sonra farenin insana dönüştüğünü söyledi. Ne yapması gerektiğini sordu, emniyete yönlendirdik" dedi. 2025 yılında asılsız ihbarlarda bulunan 63 kişiye 167 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, orman ve AFAD birimlerinin yer aldığı Antalya 112 Acil Çağrı Merkezine 2025 yılında yaklaşık 3 milyon çağrı geldi. 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak 350 personelin hizmet verdiği merkezde bu çağrılardan yüzde 54'ü asılsız ihbar olarak kayıtlara geçerken, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilginç bir o kadar da komik ihbarlar ekipleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, 2025 yılında gelen çağrıların yüzde 54'ün asılsız olduğunu belirterek, merkezde ilginç ihbarlarla da karşılaşıldığını söyledi.

"Telefonun çalışıp çalışmadığını test etmek için arayanlar oluyor. Telefonun PIN kodunu unuttum diyenler, evin içinde kaybolan telefonu bulmamızı isteyenler, 'Arabam uydudan kapatılmış açar mısınız?' ya da 'Eşim telefonumu açmıyor siz ulaşabilir misiniz?' gibi çağrılar alıyoruz" diyen Koçak, bu tür aramaların acil çağrılara erişimi geciktirdiğine dikkati çekti.

112'ye SM ile ulaşım imkanı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne SMS yoluyla da ulaşılabildiğini vurgulayan Koçak, "Açık adres ve acil durumun niteliği yazıldığı sürece gelen mesajları ihbar kabul ediyor ve ilgili birimlere yönlendiriyoruz" dedi.

Engelsiz 112 tüm Türkiye'ye yayıldı

Koçak, Antalya'da başlatılan ve daha sonra tüm Türkiye'ye yayılan Engelsiz 112 Projesi sayesinde, konuşma ve duyma engelli vatandaşların cep telefonu ve tabletlere yüklenen uygulama üzerinden görüntülü görüşmeyle acil çağrı hizmetinden faydalanabildiğini ifade etti.

"Asılsız çağrılar için eğitim çocuklardan başlıyor"

Asılsız çağrıların büyük bölümünün ebeveynlerinden telefonu alan çocuklardan geldiğini belirten Koçak, Antalya Valisi Hulusi Şahin öncülüğünde 2025 yılında yaklaşık 100 bin öğrenciye eğitim semineri verildiğini ifade ederek, "Bu konuda eğitimin çocuklardan başlaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Koçak, asılsız ihbarlarda bulunan 63 kişiye, 2025 yılı içerisinde toplam 167 bin lira idari para cezası uygulandığını da aktardı.

"Fare insana dönüştü ne yapacağım?"

112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi Ferhat Akgül de, yaz aylarında çağrı yoğunluğunun arttığını ve çağrıların büyük bölümünün asılsız ihbarlardan oluştuğunu söyledi.

Akgül, ilginç çağrılara ilişkin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bir vatandaş iş yerinde fare gördüğünü, sonra farenin insana dönüştüğünü söyledi. Ne yapması gerektiğini sordu, emniyete yönlendirdik. Bir başka vatandaş ise yoğun trafikte karşıya geçemediğini söyleyerek, 'Kim üst geçide kadar yürüyecek, trafiği durdurun."

Gereksiz çağrıların hayati öneme sahip ihbarların gecikmesine yol açabileceğini vurgulayan Akgül, "Acil durumda olan bir kişinin belki de bize ulaşmak için tek şansı vardır. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni yıl tebriki için bile arayan var"

112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi Hatice Babadağ ise vatandaşların zaman zaman yeni yıl tebriki için dahi 112'yi aradığını söyledi.

"İyi niyetli olduklarını anlıyoruz ancak burası sadece acil durumlar için aranmalı" diyen Babadağ, bazı vatandaşların evde açamadıkları kavanoz için bile yardım talep ettiğini belirterek, "Bunlar bizim öncelikli ya da müdahale edebileceğimiz konular değil" dedi. - ANTALYA