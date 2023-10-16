Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 23'üncü Ulusal Anatomi Kongresi'ne Katıldı

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ile Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği, ATO Meclis Salonu’nda yapılan 23’üncü Ulusal Anatomi Kongresi’ne katıldı. Tıp alanında çok sayıda uluslararası ödülün sahibi olan cerrah ve akademisyen Mehmet Haberal, kongrede ‘‘Dünden Bugüne Türkiye’de Eğitim Serüveni’’ başlıklı açılış konuşmasını yaptı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ile Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği, ATO Meclis Salonu'nda yapılan 23'üncü Ulusal Anatomi Kongresi'ne katıldı. Tıp alanında çok sayıda uluslararası ödülün sahibi olan cerrah ve akademisyen Mehmet Haberal, kongrede "Dünden Bugüne Türkiye'de Eğitim Serüveni" başlıklı açılış konuşmasını yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ile Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 23'üncü Ulusal Anatomi Kongresi'nin açılışı, Ankara Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kongreye, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek, TAKAD (Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Anatomi AD Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Üst Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve davetliler katıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen kongrede, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Üst Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, "Dünden Bugüne Türkiye'de Eğitim Serüveni" başlıklı açılış konuşmasını yaptı.

"BAŞKENT ANKARA ÜLKEMİZİN AKIL VE BİLİMİN IŞIĞINDA GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLECEK OLGUNLUKTA BİR KENT"

23'üncü Ulusal Anatomi Kongresi'nin açılışına ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Ankara Ticaret Odası Başkanvekili ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün yüz yıl önce Ankara'yı Başkent olarak seçmesinin nedenlerinden biri, bu kentte, aklın ve bilimin gelişmesinin en temel şartı olan katılımcılık ve hoşgörü ikliminin hakim olmasıydı. Bir Başkent olmak için yükseköğretim kurumlarının varlığı nasıl ki bir zaruret ise bu kurumlarda tıp fakültelerinin bulunması da aynı derecede önem taşıyor. Başkent Ankara tıbbı, fenni, ilmi, bilimi, bilim insanını kucaklayarak, ülkemizin akıl ve bilim ışığında gelişimini sağlayabilecek olgunlukta bir kent. Cumhuriyet'in yeni kurulduğu, ülkedeki tek tıp fakültesinin İstanbul'da olduğu yıllardan, Cumhuriyet'in Başkent'ini tıp fakülteleriyle adını dünyaya duyurduğu günlere geldik."

YILMAZ: "ANKARA SAĞLIKTA BİR MARKA"

Ankara birbiri ardına açılan tıp fakülteleriyle, eğitimiyle, yetiştirdiği doktorlarıyla, sağlık çalışanlarıyla, tam teşekküllü üniversite hastaneleriyle bugün sağlıkta bir marka olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'in ilk yıllarında hekim sayısı 500 civarındayken, bugün sadece Hacettepe Tıp Fakültemiz yılda yaklaşık 500 mezun veriyor. Dünyanın en iyileri arasına adını yazdırıyor. Doktorlarının, akademisyenlerinin başarılarıyla dünyada adından söz ettiriyor. Üniversiteler şehri Ankara'mızın bu üstünlüğü ile hepimizin gururlanması ve sahip çıkması gerekiyor. Tıp ve sağlık alanındaki bu başarılar, şehrimizde sağlık turizminin gelişimine de zemin oluşturuyor. Türkiye'ye, sağlık hizmeti almak için gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği iller arasında Ankara ön sırada. Sağlık turizmi gelişmeye ve döviz girdisi sağlamaya açık bir alan. Bu nedenle Ankara Ticaret Odası olarak, şehrimizi sağlık turizmi alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle çalışıyoruz. Ankara kongre turizminin gelişmesi için de önemli potansiyele sahip. Şehrimizin adını bu alanda da duyurmak istiyoruz. Umut ediyorum ki Ankara, başta tıp olmak üzere uluslararası kongrelerin yapıldığı bir merkez durumuna en kısa sürede gelir."

Ankara'nın ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak her çalışmayı destekleyeceklerini dile getiren Yılmaz, "Ankara Ticaret Odamızda üyelerimizin gelişimi için yaptığımız tüm çalışmalarda bilimin, teknolojinin izini sürüyoruz. Şehrimizin, ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı da canı gönülden destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.