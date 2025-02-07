Ölüm böyle gelmiş! Sahte alkolden ölen adamın annesi uyardı

İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat arasında sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi hastaneye başvurdu. Bugün Ankara'da sahte içki bilançosuna ait bilgileri paylaşan Vali Vasip Şahin ise 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

SAHTE İÇKİDEN SONRA FENALAŞTI

25 Ocak akşamı Altındağ'daki evinde sahte alkollü içki tüketen 62 yaşındaki Celalettin Rumi Kahraman, aniden fenalaşması üzerine hastaneye gitti. Hastanedeki tedavisini yarım bırakan Kahraman, döndüğü evinde tekrar fenalaştı. Komşularının yardımıyla yeniden hastaneye götürülen Kahraman, tedavisini ikinci kez yarıda bırakarak evine döndü. Birkaç gün sonra üçüncü kez rahatsızlanan Kahraman, komşularının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Bir süre müşahede altında tutulan Kahraman, tüm müdahalelere rağmen 3 Şubat'ta hayatını kaybetti. Kalp krizi teşhisi konulan Kahraman'ın cenazesi Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ONA KIZARDIM, İÇME DERDİM"

Acılı anne Sevim Kahraman, oğlunun sahte alkol kullandığından haberi olmadığını söyledi. Sürekli alkollü içki içen oğlunun uyarılara kulak asmadığını belirten Kahraman, "Çok üzgünüm. Başkaları içmesin bunu. Oğlumun kaçak alkol kullandığını bilmiyordum. Öldükten sonra öğrendim. Sürekli alkol içerdi ama sahte olduğunu bilmiyordum. Kendisinin de sahte içki içtiğini bilip bilmediğinden haberim yok. Bana bu konuları çok anlatmazdı. Ona kızardım, içme derdim. Hiçbir şey söylemezdi bana. Her gün içerdi. Emekli olduktan sonra içki içmeye başladı. Demek ki ilk başlarda gerçek olanı

"ARTIK GÖZÜM GÖRMÜYOR" DEDİ

Oğlunun son günlerde sürekli rahatsızlık yaşadığını anlatan Kahraman, "Diğer oğlum beni aradı. Ağabeyini hastaneye götürdüklerini söyledi. Oğluma orada serum takmışlar. Serum bitmeden hastaneden çıkıp eve gelmiş. Kendisini aramıştım. Kısa bir süre sonra eve geldi. Ben de kızdım, neden hastaneden geldiğini sordum. Üzerini çıkarıp evde oturmaya başladı. O sırada kendisine tuhaf bir şeyler oldu. Evimizin aşağısındaki dükkanda çalışan çocuktan yardım istedim. Eve gelen çocuğa 'Sadece bir yudum içki içtim, yere tükürdüm' demiş. Fenalaşınca tekrar hastaneye götürdük. Orada yine serum takmışlar ama oğlum yine tedaviyi yarıda bırakıp eve geldi. Bu kez hali daha kötüydü. Fenalaşınca oksijen makinesini takmaya çalıştık. Hareketleri tuhaftı, ne olduğunu anlayamadım. Bana, 'Gözüm görmüyor' dedi. Tekrar aynı çocuktan yardım isteyerek eve gelmesini söyledik" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Evladını kaybettiği için derin üzüntü duyduğunu ifade eden anne Kahraman, "Oğlumun öldüğünü düşünerek evde bağırdım. Beni dışarıya çıkardılar. Evde müdahale etmeye çalıştılar. Ambulans geldi. Oğlumu yine hastaneye götürdük. Doktorlar müdahale etti. İyi olduğunu söylediler ama ardından vefat etti. Öğrenince bağırmışım. Ben de fenalaştım, kendimi kaybetmişim" şeklinde konuştu.

"İBRET ALSINLAR, İÇMESİNLER"

Herkesin ders çıkarması gerektiğine değinen anne Kahraman, "Kızıyordum ona. Çok kişi ölmüş, şu alkolü bırak dedim. Hiçbir şey demedi bana. Buradan içenlere sesleniyorum. İbret alsınlar, içmesinler. Bundan kurtuluş yok" dedi. - ANKARA