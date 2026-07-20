Anadolu'nun Kapısı Ani'nin Fethi 962. yılında coşkuyla anılacak

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, Ani'nin Fethinin 962. Yıl Dönümü Kutlama Programı Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 16 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenecek kutlama programının kapsamı, gerçekleştirilecek etkinlikler ile kurumlar arasındaki görev dağılımı ve koordinasyon süreci ayrıntılı şekilde ele alındı.

Kars Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, tarihi zaferin anlam ve önemine yakışır bir program hazırlanması amacıyla kamu kurumlarının sorumluluk alanları değerlendirilirken, organizasyonun eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmalar planlandı.

"Anadolu'nun kapısını açan zafer"

Tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Ani'nin Fethi, 16 Ağustos 1064 tarihinde Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan tarafından gerçekleştirildi. Bu büyük zafer, yalnızca Kars'ın değil, Anadolu'nun kaderini değiştiren tarihi bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethetmesiyle Anadolu'nun kapıları Türklere açılırken, bu başarı Malazgirt Zaferi'nden önce Anadolu'daki Türk hakimiyetinin en önemli adımlarından biri olarak tarihte yerini aldı. Bu nedenle Ani'nin Fethi, Türk tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

"5 bin yıllık tarihiyle dünya mirası"

Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ani Antik Kenti, sahip olduğu tarihi ve kültürel miras nedeniyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor. "Gazi Kars'ın Açık Hava Müzesi" olarak nitelendirilen Ani, camileri, kiliseleri, katedralleri, surları ve anıtsal yapılarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini taşıyan kent, Anadolu'nun en önemli kültürel miraslarından biri olmayı sürdürüyor.

"Kutlamalar tarihi mirası gelecek nesillere taşıyacak"

16 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek kutlama programında, Ani'nin fethinin tarihi önemini anlatan çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor. Program kapsamında kültürel ve tarihi içerikli organizasyonlarla, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı büyük zaferin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan hazırlık toplantısında, kutlamaların geniş katılımla gerçekleştirilmesi ve Ani'nin tarihi kimliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde tanıtılması için kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

962 yıl önce Sultan Alparslan'ın fethederek Anadolu'nun kapılarını açtığı Ani, bugün de hem tarihi mirası hem de taşıdığı anlamla Türk tarihinin en önemli simgelerinden biri olarak gelecek nesillere ilham vermeye devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı