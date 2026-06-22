Engelinden ilham aldı, ilk kitabını yazdı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da anne karnındayken kordon dolanması sonucu sol bacağı ve el parmaklarının bir kısmı ampute doğan Ebru Gülmez, kendi engelinden esinlenerek çocuk okuma kitabı yazarak basımını gerçekleştirdi.

Elazığ'da yaşayan Ebru Gülmez (33), anne karnındayken kordon dolanması sonucu sol diz altı bacağı ve el parmaklarının bir kısmı gelişmeyerek dünyaya geldi. Defalarca ameliyat olan Gülmez, 7 yaşına geldiğinde doktorlar tarafından belden destekli ve kemerli protez bacak takıldı. 26 yıldır protez bacak ile hayatını sürdüren Gülmez, hayatı dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Etrafına saçtığı neşeyle bilinen Gülmez, 5 Ocak 2025'te yaşadığı kazadan dolayı protez kullandığı bacağın diz kapağı çıktı. Protezinin bir kısmını maddi imkansızlıklardan dolayı yaptıramayarak uzunca bir süre evden çıkamadı. O süre zarfında tanıdığı bir hocasıyla görüştükten sonra evde boş vakitlerini değerlendiren Gülmez, doğuştan olmayan sol dizinden esinlenip kitap yazmayı düşündü. Kalemi eline alarak yazmaya başlayan Gülmez, 11 ayın ardından 'Filiz Bot' kitabını çıkardı. Farkındalık oluşturmak için yazdığı kitapta, engeli olan bireylerin utanma veya sıkılma yaşamadan özgürce yaşayabilmeleri gerektiğini dile getirdi.

Doğuştan ampute olan Ebru Gülmez, "Anne karnında kordon dolanmasından kaynaklı sol diz altı bacağım ve el parmaklarımın bir kısmı gelişmemiş. Doğuştan amputeyim. Yıllardır bu şekilde hayatıma devam ediyorum. Kitabımın ismi Filiz Bot. Özel çocuklarımız, aile ve öğretmenlerin bir farkındalık kazanması için bu kitabı yazdım. Geçen sene bir kaza atlattım. Protez kullandığımız bacağımın diz kapağı çıktı. O çıktıktan sonra bir süre protezimi kullanamadım ve belirli zorluklar yaşadım. Aslında 'Filiz Bot' benim için çok kıymetli. Yaşadığım zorlukların ardından çıkan bir kitap oldu. O süreçte protezimi kullanamıyordum. Belirli bir kısmını yaptırdım fakat maddiyattan dolayı bir kısmını yaptıramadım. 6-7 ay oturma sürecim oldu. Aklımda böyle bir şey hep vardı. İnsanlara faydalı olmak ve farkındalık oluşturmak istiyordum. Tanıdığım bir hocamla konuştum ve evde oturduğum süre zarfında elime kalem aldım. Önce ne yapabilirim diye tasarladım. Benim amacım, farkındalığı kazandırıp ayrıştırmadan bütünleştirip öğrencilerin bir arada okumasıdır. Öğretmenlerin buna destek olup öğrencilerine fayda sağlamasıdır. Ebeveynlerin de çocuklar üzerinden herhangi bir utanma veya sıkılma yaşamadan çocuklarını özgürce okula, parka ve her yere götürmesi amacıyla bunları kaleme aldım ve kitabı çıkardım. Umarım herkeste farkındalık oluşturur" dedi.

Kitap hakkında bilgilendirmelerde de bulunan Gülmez, "Kitapta bulunan karakterlerimizden birisi benim gibi protez kullanıyor. Diğerlerinin hepsini kendim tasarladım. Kitapta bulunan karakterler bütünleştirici bir şekilde hem okul hayatına devam ediyorlar hem de arkadaş olarak oyunlar oynayıp birbirlerine katkı sağlıyorlar. En büyük ana karakterimiz de 'Filiz Bot' var. Filiz Bot, çocukların içindeki ışığı fark ederek onların yapmış olduğu her şeyi onlara farkındalık olarak söylüyor. Bir yayınevi bana destek olmak amacıyla 100 tane kitap basımı yaptı. Bunun dışında bir basım yapmadılar. Ben şunu istiyorum, destek olabilecek birileri varsa kitabımın herkese ulaşmasını ve daha çok baskı yaparak tüm insanların, çocuklarımızın ve ebeveynlerimizin elinde olmasını herkesin dolabında bunu olmasını istiyorum. Bu kitap gerçekten herkeste farkındalık oluşturacaktır. Bunun zaten devam serisi gelecek. Ben bunu 3 seri olarak yapmayı planlıyorum. İkinci seriye başladım. Üçüncü seriyi de bitirdikten sonra farklı projelerim olacak" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı