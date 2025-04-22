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Amasya'da çocukların 23 Nisan kıyafeti köy yaşam merkezinden

Amasya'da çocukların 23 Nisan kıyafeti köy yaşam merkezinden
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Amasya'nın Taşova ilçesi Mercimek köyünde Hikmet ninenin yadigarı kumaşlar, çocuklara bayram kıyafeti oldu.

Amasya'nın Taşova ilçesi Mercimek köyünde Hikmet ninenin yadigarı kumaşlar, çocuklara bayram kıyafeti oldu.

Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi'nce oluşturulan köy yaşam merkezindeki dikiş kursuna katılan kadınlardan Aynur Köse (48), 2 yıl önce 71 yaşında kaybettiği annesi Hikmet Yıldız'ın sandığında yıllardır saklanan kumaşları gün yüzüne çıkardı. Annesinden kalan bu özel kumaşlar, kursiyerlerin emeğiyle şekillenerek ilkokul öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kıyafetlerine dönüştü.

Okul öğretmeninin kıyafet tasarlanması için yaptığı çağrı üzerine bu kumaşların değerlendirilebileceğini düşündüğünü anlatan Köse, "Hocamız da 23 Nisan'da çocuklara böyle bir şeyler yapalım diye bir proje sundu. Kumaş annemin sandığındaydı. Annem bunu yastık başlarında, gelin çeyizlerinde değerlendiriyordu. Çocuklarda çok sevindiler. çocukların üzerinde gördüğümüz için biz de seviniyoruz" dedi.

Kurs öğretmeni Nurhan Uzun ise, "Öğrencim annesinden kalma sandıktan çıkan sarı saten kumaşı nasıl değerlendirebiliriz diye bana sordu. Ben de önümüzde 23 Nisan var. Çocuklara şalvar dikebiliriz diye düşündüm. Çok da güzel oldu. Çocuklar memnun" şeklinde konuştu.

İlkokuldayken folklor ekibinde olduğunu hatırlatan kursiyer Raziye Püsür de (50), "Çocukların şalvarını görünce kendi çocukluğum aklıma geldi. Bizlere hep büyüklerimizin şalvarlarını giydirirlerdi. Zayıf olduğumuz için bizlere büyük gelmesine rağmen mücadeleyle oyunumuzu oynardık. Şu an bunları gördükçe gurur duyuyorum" diye konuştu. Köyde yıllardır kapalı kalan okul binasının kapılarını halka açmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Saffet Bol ise, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin yanı sıra kadınların da halk eğitim kurslarına katıldığını söyledi. - AMASYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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