Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilden hissedildi
Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu

Sahile ölü olarak vurdu, devasa büyüklüğüyle dikkat çekti
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Taksici ölümden son anda böyle kurtuldu

Amasya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem, Samsun'da da Hissedildi

Amasya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem, Samsun'da da Hissedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, Samsun, Tokat ve Sivas'ta da hissedildi. Panikleyen vatandaşlar dışarı çıkmak zorunda kaldı.

SAMSUN (İHA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Samsun'da da hissedilirken, panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde saat 17.43'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, Amasya'nın yanı sıra Samsun, Tokat ve Sivas'ta da şiddetli şekilde hissedildi. Samsun'da güvenlik kameralarına da yansıyan depremde panik olan vatandaşlardan bazıları, yağmurlu havaya rağmen evlerinden ve iş yerlerinden çıkarak bir süre sokakta beklediler.

Büyük bir sarsıntı hissettiklerini ifade eden vatandaşlar, "Bir anda sarsıntı hissettik. İlk önce başımız dönüyor zannettik ama sonra eşyaların sallandığını görünce deprem olduğunu anladık. O yüzden kendimizi dışarı attık ama yağmurdan dolayı bina diplerinde beklemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandılar.

Depremin ardından vatandaşlar belirli bir süre bekledikten sonra gündelik işlerine devam ettiler. - SAMSUN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.