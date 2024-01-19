Amasya'da Organize Sanayi Bölgesi tartışması: Vali ve belediye başkanıyla iletişim kuramıyoruz

GENÇAĞA KARAFAZLI

Amasya'nın Taşova ilçesi Çambükü köyünde hayvancılık yapan Hasan Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Valilerin günün 24 saati telefonu açık olacaktır" sözünü hatırlatarak, mahkeme kararına karşın tarım arazilerinde yapılması yeniden gündeme gelen organize sanayi bölgesiyle ilgili belediye başkanı ve valiye ulaşamadıklarını, sorunlarını aktaramadıklarını söyledi. Dönmez, "Sen diyorsun ki telefonum açık. Ben 40 kilometreden valiye sesimi duyuramadım, 10 kilometreden kaymakam sesimizi duymuyor, kime derdimizi yanacağız" dedi.

Amasya'nın Taşova ilçesi Çambükü köylüleri, mahkemenin iptal kararına rağmen tarım arazilerinde yapılması yeniden gündeme gelen organize sanayi bölgesine karşı mücadeleleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Ankara'da düzenlediği valiler toplantısında "Ziya Paşa Amasya'da valilik yaparken şöyle bir beyit söylemiştir; zannetme ben Amasya'da paşalık eyledim, buldum yetim halkı babalık eyledim' demiştir. Evet valiler şehirlerinde paşalık eylemek değil, yetim halka babalık etmekle, şehrin her bir meselesine sahip çıkıp çözümüne öncülük yapmakla mükelleftir. Bu bakımdan şehrin yöneticisinin günün 24 saati yılın 365 günü kapısı da telefonu da gözü de feraseti de hep açık olacaktır. Aksi takdirde şehrinize ve orada yaşayan insanlara hak ettiği hizmetleri veremezsiniz" açıklamasını yapmıştı.

Çambükü köyünde hayvancılık yapan Hasan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini anımsatarak belediye başkanı, vali ve kaymakama ulaşamadıklarını söyledi. Dönmez, şöyle konuştu:

"SENİN GÖNDERDİĞİN VALİ KOLTUKTAN AYRILMIYOR"

"Sayın Cumhurbaşkanı; Amasya'ya vali atadın, Taşova'ya kaymakam atadın bir buçuk senedir çağrı yapıyorum Amasya Valisi benim sesimi hiç duymuyor. Köyün sesini duymuyor, beni bırak yanına bile kabul etmiyor. Sen diyorsun ki telefonum açık. Ben 40 kilometreden valiye sesimi duyuramadım, 10 kilometreden kaymakam sesimizi duymuyor kime derdimizi yanacağız? 4 dönem ben sana oy verdim, bir buçuk senesi Süleyman Soylu'ya mesaj gönderiyor ekrana çıkıyoruz. Süleyman Soylu bizden taraf hiç dönüp bakmadı. Kuru saman döküyorum bu koyuna. 10 dönüm yoncalık kazıdı ne yapacaksa Amasya Valisi. Sen görev yapsın diye gönderiyorsun o ancak koltukta oturuyor. Yeni vali geleli bir sene oldu gözlüyoruz bir vazife yapsın, bir köyümüzü ziyaret etsin, bir çobanları görsün diye. Hiçbir netice alamadık, senin gönderdiğin vali Cumhurbaşkanım koltuktan ayrılmıyor. Sen oradan emir veriyorsun ama burada vatandaşı dinlemiyor biz ne yapacağız tam bir çare bul.

"VALİLERİN TELEFONU 24 SAAT AÇIK DİYORSUN AMA BİZE KAPALI"

Sayın Cumhurbaşkanım; sen valilerin telefonu açık diyorsun ama ben bir Süleyman Soylu'ya, Amasya Valisi'ne bir sene mesaj gönderdim hiçbir netice alamadım. Sen ancak valilerin telefon, benim telefon açık diyorsun. 4 dönemde sana oy verdim bir senin valin, kaymakamın bir beni sormadı bir köyümüzü sormadı sen ancak 24 saat açık diyorsun. Bize kapalı nasıl açık telefon? Sayın Mustafa Masatlı'yı atadın Amasya'mıza, Allah razı olsun üstümüzden geçti. 10 dönüm yoncalık kazdı, davara kuru saman döküyoruz. Sen ancak oradan diyorsun ki 24 saat açık. Sayın Süleyman Soylu'ya İçişleri Bakanı, valilerin başı, bir buçuk sene çağrı yaptım ekrandan bir netice alamadım. Soylu beni hiç dinlemedi. Sayın Ali Yerlikaya'ya sesleniyorum İçişleri Bakanı, valilerin başı; Allah aşkına bir sorsun Amasya'da Çambükü köyünü hiç ziyaret etmiş mi, hiç gelmiş mi Taşova Kaymakamı, hiç halimizi, hatırımızı sormuş mu? 1 kilometre oradaki köyleri ziyaret ediyor bizim köyün üstünden geriden anlatıyor içine girmiyor, anca diyor ki 24 saat açık. Televizyona çıkıyoruz bir netice alamıyoruz. Sürücülük yap diye bana diploma verdin dozerle önümü kestirdin beni darp ettirdin.

"BİZ BU BAYRAĞIN ALTINDA YAŞAMIYOR MUYUZ, KİME NE YAPTIK BİZ ALLAH AŞKINA"

Kadınları gönderiyoruz kabul etmiyor, kimden netice alacağız biz bu bayrağın altında yaşamıyor muyuz yahu kime ne yaptık biz Allah'ın aşkına. Biri çıkıp da gelip de köyün sorunu ne olacak bu kuzuların akıbeti bu koyunlar bu şeyi ondan sonra krallık bu nasıl krallık? Arkadaş ya kime derdimizi yanacağız; kaymakama gidiyoruz kaymakam kabul etmiyor, valiye gidiyoruz vali kabul etmiyor, kime derdimiz yanacağız? Amasya bir belediye, vali atadın onun yaptığını krallık yapmadı. Bir buçuk sene Süleyman Soylu'ya sesleniyorum hiçbir netice alamadım. Amasya Valisi Masatlı'yı köyümüze davet ettim o gitti neyse ona bir şey demiyorum. Yeni gelen valiye çağrı yapıyoruz hiçbir sesimizi duyuramadık, televizyona da çıktık, senin nasıl 24 saat telefonun açık, kime açık? Bizim köyümüze kapalı. Deniz Sümer (AKP İl Genel Meclis Üyesi), Bayram Öztürk (Taşova Belediye Başkanı) psikolojimi bozdu ya sabah kalkıyor Çambükü akşam kalkıyor Çambükü. Başka yer yok mu ya bunların? Bize bir yer göstermiş orada santrale vermiş sabah 5'te, ben önceki valilerine bir şey demiyorum Sayın Cumhurbaşkanım, ırmağa zehir atık atarlardı bir gün önceden gelir bize tembih ederdi çobanların bir ihtiyacı var mı diye? Şimdiki senin valiler o görevi yapmıyor, şikayetçiyim şimdiki valilerden. Hiç adam bizimle ilgilenmiyor televizyona çıkıyoruz yine biz cevap alamıyoruz. Akşam sürü çıkmadan konvoyla kestiriyor çobanı ya bir gün önceden sen niye çobana haber vermiyorsun? Belediye Başkanı buradan fabrikayı geri alıyor 25 sene halkla burada mahkeme oldu biri diyemedi ki ya burası bizim arkadaş. Avukat 25 sene mücadele verdi bu adam biri diyemedi ki arkadaş."