Altın Koza'da Ferzan Özpetek ustalık sınıfı verdi, iki film dünya prömiyerini yaptı

(ADANA) – 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin sekizinci gününde Ferzan Özpetek, ustalık sınıfında sinema yolculuğunu ve yönetmenlik anlayışını anlattı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın son filmleri "Patates Kızartması" ve "Beklenti" ise dünya prömiyerlerini Adana'da yaptı.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışma heyecanı son güne taşındı. Festivalin sekizinci gününde Onur Ödülü sahibi yönetmen Ferzan Özpetek, Akın Kılıç moderatörlüğünde düzenlenen ustalık sınıfında sinemaya başlama hikayesinden ilk filmi "Hamam"a, oyuncularla kurduğu ilişkiden set çalışma yöntemine kadar yönetmenlik yolculuğunu anlattı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise Sinan Biçici'nin "Patates Kızartması" ile Ali Özel'in "Beklenti" filmleri dünya prömiyerlerini yaptı. Gösterimlerin ardından yönetmenler, oyuncular ve film ekipleri seyircilerin sorularını yanıtladı.

Ferzan Özpetek, sinemaya İtalya'daki üniversite yıllarında, yönetmenlerle tanışmak ve asistanlık yapmak için röportajlar hazırlayarak adım attığını anlattı. İtalyan oyuncu Massimo Troisi sayesinde film setleriyle tanıştı.

İlk filmi "Hamam"ı yaklaşık beş yıllık zorlu bir süreçte, yalnızca 300 bin dolarlık bütçeyle ve sınırlı imkanlarla çekti. Filmin Cannes Film Festivali'nde Yönetmenlerin On Beş Günü seçkisine alınmasını kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdi. Özpetek, "Hamam"ın Antalya Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanmasında jüri başkanı Memduh Ün'ün desteğini de özellikle vurguladı.

Ferzan Özpetek, yönetmenlikte şansın yanı sıra vazgeçmemenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Genç sinemacılara özellikle renk, ışık ve detay unsurlarına dikkat etmelerini önerdi.

Sette genellikle iki kamerayla çalıştığını ve kurguyu çekim sırasında zihninde oluşturduğunu belirten Özpetek, oyuncuların performansına ve setin atmosferine göre senaryodaki diyalogları değiştirebildiğini söyledi. Özpetek, yönetmenlikte sezgilerine ve duygularına güvendiğini ifade etti.

Filmlerindeki sofraların gerçek ve samimi olması gerektiğini belirten Özpetek, yemek yapmakla film çekmek arasında benzerlik kurarak her ikisini de ölçülerden çok içgüdüyle yaptığını anlattı. Özpetek, ayrıca "Elmaslar" ve yeni projeleri ile uluslararası alanda genişleyen izleyici kitlesi hakkında da konuştu.

"PATATES KIZARTMASI" DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPTI

"Patates Kızartması", Adana'da dünya prömiyerini yaptı. Yönetmen Sinan Biçici, filmi başlangıçta bir günde çekmeyi planladıklarını ancak çekimleri üç güne yaydıklarını anlattı. Biçici, senaryoda oyuncuların doğaçlamalarına geniş alan bıraktığını ve ortaya samimi, doğal bir film çıktığını belirtti. Oyuncu Bülent Emrah Parlak ise çekimlerin üzerinden yalnızca 50 gün geçmesine rağmen filmin Altın Koza'da yarışmasını esprili bir şekilde değerlendirdi. Oyuncular Serdal Genç ve Serkan Genç, yönetmen karakterlerini oluştururken farklı yönetmenlerin çalışma biçimlerinden yararlandıklarını söylerken, Elit Andaç Çam filmin sinema sektöründeki görünmeyen hiyerarşilere ve set emekçilerinin yaşadığı sorunlara da değindiğini ifade etti.

Filmin müziksiz yapısı da gösterim sonrası söyleşinin başlıklarından biri oldu. Yönetmen Biçici, sinemada müziğin kimi zaman izleyicinin duygusunu yönlendirmek amacıyla kullanıldığını belirterek, filmin yalın ve gerçekçi yapısını korumak için müzik kullanmamayı tercih ettiklerini söyledi. Böylece "Patates Kızartması", bağımsız sinema üretiminin koşullarını, set ilişkilerini ve kamera arkasındaki görünmeyen emeği mizah ile dramatik unsurları bir araya getirerek anlatan bir yapım olarak Altın Koza seyircisinin karşısına çıktı.

YARIŞMANIN SON PRÖMİYERİ "BEKLENTİ"

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın son dünya prömiyeri ise yönetmen Ali Özel'in "Beklenti" filmi oldu.

Gösterimin ardından Özel ile ortak yapımcılar Osman Enes Yakut ve Ahmet Necati Erdem, oyuncular Hakan Salınmış, Ozan Dağara, İsmail Küpeli ve Duygu Şen, editör Mahmut Aran, görüntü yönetmeni Mikail Çifci ve sanat yönetmeni Ahmet Yesevi Özel seyircilerin sorularını yanıtladı. "Bozkır" filminin ardından babasının hastalığı nedeniyle Konya'ya döndüğünü ve bu süreçte geçmişiyle yeniden karşı karşıya kaldığını anlatan Ali Özel, "Beklenti"nin kişisel bir yüzleşmeden doğduğunu söyledi.

Özel, "İlk gençlik dönemlerimde babamla sorunlu bir ilişkimiz vardı, sonradan inanılmaz bir dostluğa dönüştü. Babamın hastane sürecinde kendi içimde şu yüzleşmeyi yaşadım: Hatalı olan bendim, çünkü büyük bir beklentiyle hareket ediyordum. Karşımdaki müthiş insanı görmek yerine kendi isteklerimi dayatmaya çalışıyordum. Bu filmdeki karakterlerin hiçbiri kötü değil ama kimse karşı tarafın kapısını açmıyor" diye konuştu.

HAKAN SALINMIŞ: "BİR SÜRE YERiMDEN KALKAMADIM"

Filmi tamamlanmış haliyle ilk kez Altın Koza'daki gösterimde izlediğini belirten Hakan Salınmış, hikayenin kendi babalık ve evlatlık deneyimleriyle de kesiştiğini söyledi. Salınmış, filmin ardından bir süre koltuğundan kalkamadığını belirterek yaşadığı duyguyu seyircilerle paylaştı.

Ozan Dağara da Ali Özel ile yaklaşık sekiz yıllık dostluklarına değinerek senaryonun zaman içindeki dönüşümünü, sette yapılan masa çalışmalarını ve karakterlerin birlikte nasıl geliştirildiğini anlattı.

"Beklenti", baba-oğul ilişkisini merkeze alırken aile içinde söylenemeyenler, birbirinden beklenenler ve kişinin geçmişiyle hesaplaşması üzerinden ilerleyen hikayesiyle yarışmanın son prömiyeri oldu.

ALTIN KOZA BU AKŞAM ÖDÜLLERLE SONA ERİYOR

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 9 gün süren film gösterimleri, söyleşiler, ustalık sınıfları ve sektör etkinliklerinin ardından bu akşam sona erecek. Saat 20.00'de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Büyük Ödül Töreni'nde yarışma filmlerinin ödülleri açıklanacak ve Altın Koza heykelcikleri sahiplerini bulacak. Festivalin son gününde ise yarışma filmlerinin tekrar gösterimleri, çocuk filmleri, kısa film, belgesel ve Dünya Sineması seçkileri izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA