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Almanya'da Yaşayan Özel Gereksinimli Genç, Temsili Askerlik Töreninde Yemin Etti

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32 yaşındaki Ömer Bayraktar, yıllardır hayalini kurduğu askerliği, Sakarya'da temsili olarak yaparak yemin törenine katıldı. Ailesi, bu anı televizyondan izleyerek beklediklerini ve büyük bir gurur duyduklarını ifade ettiler.

Almanya'da yaşayan Sakaryalı 32 yaşındaki özel gereksinimli genç, yıllardır televizyonda izleyerek hayalini kurduğu askerlik görevini temsili olarak yaparak yemin törenine katıldı. Memleketinde askerlik görevini yerine getiren gencin mutluluğu, gözlerinden okundu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 32 yaşındaki özel gereksinimli Ömer Bayraktar için temsili askerlik töreni düzenledi. Silahaltına alınması mümkün olmayan ve askerlik hayali ile büyüyen ve Almanya'da yaşayan gurbetçi Bayraktar, memleketi Sakarya'da hayaline ulaştı. Temsili askerlik törenlerini televizyondan izleyen ve bunun hayalini kuran Ömer'in mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Tören sonunda yemin eden Ömer Bayraktar'a terhis belgesi verildi.

Ömer Bayraktar'ın ailesi, yıllardır toplu olarak yapılan temsili askerlik törenlerini televizyondan izleyerek bunun hayalini kurduklarını ve çocuklarını üniforma içerisinde görmekten büyük gurur duyduklarını belirterek, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkürlerini ilettiler. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Özel gereksinimli vatandaşımıza Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak kısa da olsa, kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Onların içindeki vatan sevgisi ile dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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