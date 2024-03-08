Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu 8 Mart'ta Yürüdü

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelerek yürüdü.

İzmir'de Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi. Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, önce yürüyüş gerçekleştirdi daha sonra ise basın açıklaması yaptı. Yürüyüşte 'yoksulluğa, şiddete, sömürüye, gericiliğe karşı, emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkıyoruz, yaşasın 8 Mart' pankartı açıldı ve 'kadın, yaşam, özgürlük', 'kadınlar yürüyor mücadele büyüyor', 'yaşasın kadın dayanışması' sloganları atıldı.

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklamasını okuyan Fatoş Dede, şu ifadeleri kullandı:

"Yoksulluk, şiddet, sömürü ve savaşın kadınlar üzerinde oluşturduğu yıkıma karşı, yaşam hakkımızı savunmak için buradayız. Dünyanın dört bir yanında kazanılmış haklarını gasp etmeye çalışan iktidarlara karşı eşit, özgür bir yaşamı kazanmak için sokakları, meydanları dolduran tüm kadınlarla birlikte eşitlik ve özgürlük için buradayız. Ülkeler, kentler, sokaklar, haneler, işyerleri, fabrikalar, hastaneler, okulları kadınlara dar eden erkek egemen düzene karşı dayanışmamızla, mücadelemizle buradayız. 8 Mart'ın 107 yıllık tarihinden aldığımız güçle buradayız."

Dünyanın dört bir yanında kazanılmış haklarını gasp etmeye çalışan iktidarlara, halkları daha da yoksullaştırmayı hedefleyen uygulamalara ve emperyalist savaşlara karşı kadınların seslerini yükselttiklerini belirten Dede, "Katledilen her bir kadın için sokakları ve meydanları dolduruyoruz. Eğitimde örgütlenen gericiliğe, medeni haklara yönelik saldırılara ve şiddete karşı kadınlar çıkarabildikleri her yerde ses çıkartmaya çalışıyor" diye konuştu. - İZMİR