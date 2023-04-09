AKP Milletvekili Emine Nur Günay: 'Tarikat ve Cemaatlerin Eğitimde, Ticarette, Siyasette Olması Kabul Edilemez'

AKP Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Gençliğin Yüzleri’nin Eskişehir’de düzenlediği Siyasal Forum’da; “Tarikat, cemaat gibi oluşumların eğitimde, ticarette, siyasette bulunması kabul edilemez. Eğer bazı insanlar dini öğretiler için bir lidere ihtiyaç duyuyorsa saygı gösteririm. Ama o, o alanda kalmalı. Başka alana geçmemeli. Eğitim, ticaret, siyaset, kamu kurumlarına ünsiyet bunlar kabul edilemez” dedi.

MELTEM KARAKAŞ

AKP Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Gençliğin Yüzleri'nin Eskişehir'de düzenlediği Siyasal Forum'da; "Tarikat, cemaat gibi oluşumların eğitimde, ticarette, siyasette bulunması kabul edilemez. Eğer bazı insanlar dini öğretiler için bir lidere ihtiyaç duyuyorsa saygı gösteririm. Ama o, o alanda kalmalı. Başka alana geçmemeli. Eğitim, ticaret, siyaset, kamu kurumlarına ünsiyet bunlar kabul edilemez" dedi.

Gençliğin Yüzleri'nin Eskişehir'de düzenlediği Siyasal Forum'a Eskişehir milletvekilleri AKP'li Emine Nur Günay ve CHP'li Jale Nur Süllü ile İYİ Parti milletvekili aday adayı Özlem Ayrancı katıldı.

"TARİKAT VE CEMAATLERİN EĞİTİMDE, TİCARETTE, SİYASETTE BULUNMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bir gencin tarikatlar ve cemaatlere yönelik sorusu üzerine Emine Nur Günay şu yanıtı verdi:

"Eğitimde hem devlet hem özel sektör tarafından desteklenebilir. Ama tarikat, cemaat gibi oluşumların eğitimde, ticarette, siyasette bulunması kabul edilemez. Bu insani bir şeydir. Eğer bazı insanlar dini öğretiler için bir lidere ihtiyaç duyuyorsa saygı gösteririm. Ama o, o alanda kalmalı. Başka alana geçmemeli. Eğitim, ticaret, siyaset, kamu kurumlarına ünsiyet bunlar kabul edilemez. O nedenle hiçbir şekilde tarikatların, cemaatlerin eğitimde olmasına sıcak bakmıyorum. Gelinen noktada çok farklı bir deneyim yaşadı ülkemiz. Ne yazık ki ve bunun bedelini ödedi. Dolayısıyla bundan sonra çok dikkatli adım atmamız gerekiyor. Özel sektör olabilir ama özel sektörün de denetimini yapacak yine devlettir. Şimdi yurtlar konusuna geldik. Yeterli yurt olmayabilir. Ama gelinen noktada atılan adımları da gözden getirmemiz gerekiyor. 2002 yılında 182 bin yurt kapasitesi varken, şu anda 850 bin. 2002 yılında bakanlığa bağlı 190 yurt varken şu anda 800 yurt var. Yeterli mi? Hayır, söylediğim gibi bunların sayısını artırmamız gerekiyor. Geldiğimiz noktada 2022 yılında 81 il 256 ilçede, 850 bin öğrencimiz yurtlarda kalıyor. Bu yurtlar eskisi gibi değil. İmkanlar çok daha iyileştirildi. Atılan adımlar önemli. İnşallah bunların hepsini birlikte yapacağız."

"KEŞKE KENDİ SİYASİ PARTİSİNİN DE PROGRAMLARINA YANSIMIŞ OLSAYDI"

Jale Nur Süllü ise şöyle konuştu:

"Emine Hanım'a katılmamak mümkün değil. Kendisi eğitimin değerini bilen bir milletvekilimiz. Düşünceleri son derece doğru. Bu politikalar, bu düşünceleri keşke kendi siyasi partisinin de programlarına yansımış olsaydı. Sadece eğitimde değil tarikat ve cemaatlerin ülkeye maliyetlerini çok ağır yaşadık. Öyle hale gelindi ki birlikte kol kola girilen, siyaset yapılanlar sonra terörist ilan edildiler bu ülkede. Şimdi onlar gitti başka tarikatlar, başka cemaatler var. Bununla ilgili en güzel sözü Mustafa Kemal Atatürk söylemişti: 'Efendiler Türkiye şeyhler, şıhlar, müritler ülkesi olamaz' demişti. Ne yazık ki 1950'li yıllarda başladı ve bugünlere gelindi. Devletin her kademesinde varlar. Eğitimde evrensel değerlerin olması gerekiyor. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlarla protokollere imza atıyor. Rektörler atanıyor. Asla imam hatipleri küçümsemiyorum. İmam hatipler, meslek lisesi kapsamındadır. Dini eğitimlerimizi verecek kişilerdir. İlahiyat fakültesine gidecek olanların gittiği liselerdir. Artık pek çok okul, imam hatibe dönüştürüldü. Aileler çocuklarını devlet okullarına götürmek istemiyor. LGS'lerde okul bulamıyor öğrenciler. İmam hatiplere gitmek zorunda kalıyorlar. Ne yazık ki ülkede insanlar bu şekilde dinden soğudular. Ateist sayısı artıyor. Milli Eğitim kesinlikle her türlü tarikat bağlantılarından uzak olmalı."

"EĞİTİM TAMAMEN DEVLETİN KONTROLÜNDE OLACAK"

Özlem Ayrancı, aynı soruyu şöyle yanıtladı:

"İYİ Parti'nin eğitim politikalarında eğitim tamamen devletin kontrolünde olacak. Kesinlikle gençler ve çocuklar tarikat, cemaat veya cemiyetin uhdesinde eğitim içerisinde yer almayacaklar. Bunu devlet gençlerine ve çocuklarına okul öncesinden başlamak kaydıyla, üniversiteyi bitirene kadar hatta üniversiteden sonra yüksek lisans ve doktora programları dahil olmak üzere ücretsiz bir şekilde öğrencilerine bu hizmeti sunacak. Bu hizmeti sunmak için de gerekli düzenlemeler okul öncesi eğitimden başlamak kaydıyla yapılmış olacak. Liyakatli kadrolarla birlikte yine tarafların iş birliği içerisinde eğitim çalışmaları yürütülecek. Burada tarikat, cemaatlere yönelik en büyük sıkıntı gençlerimizin okurken barınma sorununu çözemeyişimiz. Yurtlarımız çok yetersiz. Öğrenci sayımız çok fazla. Öncelikle yurt meselesini kesin ve kesin bir şekilde çözüme ulaştıracağız. Yurt kapasitemiz artacak. Bunu artırırken de metrekareye düşen öğrenci sayısını artırarak değil, yurt sayısını artırarak gerçekleştirmiş olacağız. Yurtlarda öğrencilerimizin beslenme ihtiyacını da karşılamak üzere, bununla ilgili projelerimiz var. Öğrencinin yemek, barınma ve güvenlik ihtiyacını devlet bizzat kendisi karşılayacak. Bunlar karşılandığı taktirde zaten gençlerimiz farklı bir yerde bu ihtiyaçlarını gidermek için farklı şahıslarla muhatap olmayacak."