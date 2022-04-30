Akk Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'dan Ramazan Bayramı Mesajı:  'Ankara Dünyada Bir Yıldız Gibi Parlıyor'

ANKARA (ANKA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ramazan Bayramı mesajında, Ankara'nın dünyada bir yıldız gibi parladığını söyledi.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Son iki Ramazan Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle bayram ruhuna uygun olmayan bir ortamda yaşadık. İnsanlar sevdikleriyle bir araya gelememişti. Artık her şeyin çok daha güzel olacağı bir dönem başlıyor. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin, yapılan çalışmaların faydalı olduğunu görmek hepimizi mutlu ediyor" dedi.

EKO İKLİM ZİRVESİ'NİN ÖNEMİ

Yeni dönemin en çarpıcı örneğinin Ankara'da düzenlenen EKO İklim Zirvesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Ankara Ticaret Odası öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz EKO İklim-Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı, dünyamızın geleceğini kurtarma adına uluslararası çapta ilgi gören, ses getiren dev bir organizasyon olmuştur. Bu sürecin her aşamasına dahil olan gençlerimizin, katılımcılarımızın ve destekçilerimizin varlığı ile Zirve, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'yı dünyada bir yıldız gibi parlatmıştır. Daha yaşanır bir dünyanın hikayesi başlangıçlar kenti Ankara'da yazılmıştır. Zirve'nin Türkiye'ye ve tüm insanlığa büyük kazanımlar sağlayacağına inanıyorum."

KARDEŞLİK, YARDIMLAŞMA

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, mesajında şu temennilerde de bulundu:

"Kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma için fırsat olan Ramazan Bayramı gibi manevi iklimin yaşandığı günlerde, EKO İklim Zirvesi'nde dikkati çekilen konuların giderildiği bir Türkiye ve dünya diliyorum. Bu vesile ile ekonominin sorunsuz işlediği, üretimin arttığı, sosyal yaşamın canlandığı, özetle her bakımdan rahata, huzura erdiğimiz bir Ankara, Türkiye ve dünya dileğimle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, tebrik ediyorum."