Akıllı KOBİ İzmir Dijital Dönüşüm Konferansı'na yoğun ilgi

İZMİR - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen 'Akıllı KOBİ İzmir Dijital Dönüşüm Konferansı' yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde 'Akıllı KOBİ İzmir Dijital Dönüşüm Konferansı' gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu konferansta; KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğu, dijital iş servisleri, dijital satış kanalları, yenilikçi ödeme sistemleri ve açık bankacılık, dijital pazarlama, ERP'nin bulut dönüşümü, KOBİ'ler bilgi hizmetleri süreçleri, İK süreçlerinde dijitalleşme, e-ihracat ve tarımda dijitalleşme konuları ele alınarak detaylı bir şekilde değerlendirildi.

"Verimlilik hızla artıyor"

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Akıllı KOBİ İzmir Dijital Dönüşüm Konferansı'nda yapmış olduğu konuşmasında, "KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm yolculuğunu desteklemek amacıyla TOBB'un ev sahipliğinde ve Visa'nın ana sponsorluğunda hayata geçirilen Akıllı KOBİ, dijitalleşmek isteyen KOBİ'ler ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getirerek tüm ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan bir platform sunuyor. Akıllı KOBİ platformu aracılığıyla oluşan bu dijital ekosistemin, ülkemiz ekonomisinin dijitalleşerek büyümesine büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. Günümüzde; veriye dayalı karar verme süreçleri ile birlikte üretimde otomasyon, ürün geliştirme, pazarlama, e-ticaret, e-ihracat ve tedarik zinciri yönetiminde meydana gelen gelişmeler, maliyetlerimizi düşürmemize, satış ve gelir kanallarımızı çoğaltmamıza ve daha doğru analizler yardımıyla daha isabetli kararlar vermemize yardımcı oluyor. Bu gelişmeler ekseninde tüm dünyada iş yapış biçimlerinde köklü değişimler meydana geliyor. Verimlilik hızla artıyor" dedi.

"Ülkemizin bilgi teknolojileri altyapısı büyük ölçüde iyileştirildi"

Konuşmasını sürdüren Özgener, "Ülkemiz de, özellikle pandemi sürecinden bu yana dijital dönüşüm alanında oldukça fazla yol kaydetti. Dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması adına ülkemizin bilgi teknolojileri altyapısı büyük ölçüde iyileştirildi. Yüksek hızlı internet, mobil altyapı ve geniş bant kullanımı gibi alanlarda önemli yatırımlar yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımızda, yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullanan girişimlerin oranı, 2022 yılında yüzde 3,5 iken 2023 yılında yüzde 5,5 oldu. Bunun yanı sıra, 2021 yılında yüzde 10,8 olan bulut bilişim kullanım oranı, 2023 yılında yüzde 16,4 oldu" ifadelerini kullandı.

"Her geçen yıl dijitalleşme oranlarımız iyileşiyor"

"Kısacası, her geçen yıl dijitalleşme oranlarımız iyileşiyor" diyen Özgener, "Bu oranların daha da yukarıda olamamasının sebebinin ve dijital dönüşüm sürecinde firmaların önündeki en büyük engelin finansman olduğu kanaatindeyiz. Dijitalleşme orta ve uzun vadede maliyetleri azaltmasına rağmen ilk etapta yapılması gereken yatırımlara kaynak ayırmak KOBİ'lerimiz açısından zorlayıcı olabiliyor. Bu bağlamda, firma ve kurumlarımızın dijital dönüşümünü desteklemek üzere bakanlıklarımız başta olmak üzere devlet kurumlarımızca verilen teşvik ve desteklerin kapsamının genişletilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'yi dijital dönüşüm ekonomisinin tüketicisi değil üreticisi konumuna dönüştürmek için hep beraber çalışmamız gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

"KOBİ meselesi, memleket meselesi"

"KOBİ meselesi, memleket meselesi" diyen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İlhan Zincircioğlu ise "KOBİ'lerin büyümesi demek üretimin artması, ihracatın çoğalması, milli gelirin yükselmesi, işsizliğin düşmesi gibi birden fazla anlam taşıyor. Günümüzde KOBİ'leri büyütmenin yolu da dijitalleşmeden ve e-ticaretten geçiyor. Tam da bu aşamada, Akıllı KOBİ platformunu kullanarak dijitalleşme süreçlerini hızlandıracak ya da geliştirecek olan KOBİ'lerin elde edeceği avantajları daha iyi anlatabilmek için rakamlara bakmanın yeterli olacağını inanıyorum. Günümüzde, dünya çapında 88 milyar dolara ulaşan dijital ödemeler pazarının 2028 yılına kadar 204 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Bugün ödemeler pazarından yüzde 40 pay alan dijital ödemelerin payının ise 2026'da yani sadece iki yıl kadar sonra yüzde 65'e çıkması bekleniyor. Her ne kadar Türkiye'de e-ticaret hacmi dünya ortalamasının gerisinde kalsa da 20 milyar dolarların üzerine çıkan e-ticaret hacmi, ülkemizde de online ödeme pazarının önünün açık olduğunun kanıtı" ifadelerini kullandı.

"Tüm İzmir iş dünyası dijitalleşmeye çok önem veriyor"

Konferansta konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Vekili Hakan Ürün, "İzmir bu konferansa çok büyük bir ilgi gösterdi. Bu binada yapılan toplantılar içerisinde son dönemde en fazla katılım olan toplantı oldu. Tüm İzmir iş dünyası dijitalleşmeye çok önem veriyor ve bunu da toplantıya katılımla gösterdiler. Toplantıdaki sunumda gördüğümüz gibi; son 20 yılda dijitalleşmeye önem vermeyen y ada dijitalleşmeye katılamayan dünyanın en büyük 500 firmasının yüzde 20'si kapanmış veya satılmış durumda. O yüzden de tüm firmaların dijitalleşmeye, sanayi 4.0'a çok önem vermesi gerektiğini de bu örnekte gördük. Günümüzde az insanla çok iş yapmanın önemi dijitalleşmeden geçiyor ve firmalarımız İzmir'de gerek Sanayi Odası, gerek Ticaret Odası ve borsayla, toplum desteğiyle dijitalleşme yönünde eğitiliyor ve önlerini açmak için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, konferansta düzenlenen bilgi yarışmasında derece elde eden katılımcılara çeşitli ödüller de verildi.