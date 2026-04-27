Akademisyen Pilot Emre Durmazpınar Atatürk Üniversitesi'nde

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Emre Durmazpınar, Atatürk Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'na öğretim görevlisi olarak atandı.

Havacılık ve turizm alanındaki tecrübesiyle birçok başarılı projeye imza atan Durmazpınar, bilgi birikimi ve sektör deneyimini artık Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle paylaşacak. Havalimanı uçuş operasyonları ve yönetimi konusundaki saha tecrübesini akademik birikimle birleştiren Durmazpınar, öğrencileri sektöre güçlü bir vizyonla hazırlamayı hedefliyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde görev yaptığı süre boyunca havacılık sevgisi yüksek, çözüm odaklı, kritik ve analitik düşünme becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştiren Durmazpınar, sektöre kazandırdığı mezunlarla takdir topladı. Eğitim verdiği öğrencilerin önemli bir bölümü bugün havacılık ve turizm sektöründe aktif görev alırken; disiplinli çalışma anlayışları, sektör vizyonları ve profesyonel yaklaşımlarıyla örnek bireyler olarak öne çıkıyor. Bu alandaki başarılar, Durmazpınar'ın başarılı akademisyen olarak anılmasını da sağladı.

Durmazpınar, öğrencileri güçlü bir vizyonla sektöre hazırlamayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Dünyada ve Türkiye'de sivil havacılık sektörü her geçen gün büyük bir hızla gelişmektedir ve gelecekte en popüler iş alanlarından biri olmaya devam edecektir. Buna paralel olarak sektörde ihtiyaç duyulan uzman personel açığı da artmaktadır. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanında; araştıran, üreten, etik değerlere sahip ve değişen dünyaya uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz."

İletişim ve takım çalışması havacılıkta başarının anahtarı

Program kapsamında öğrenciler, sektörde faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarda staj yapma imkanı buluyor. Mezunlar; havalimanları, hava yolu şirketleri, seyahat acenteleri, yer hizmetleri kuruluşları ve havacılık sektörünün farklı kurum ve kuruluşlarında görev alabilecek donanıma sahip oluyor.

Durmazpınar, havacılık sektöründe görev almayı hedefleyen bireylerin güçlü insan ilişkilerine sahip, pozitif bakış açısını benimseyen, iletişim becerileri yüksek, takım çalışmasına yatkın ve sürekli gelişime açık olması gerektiğini vurgulayarak, bu yetkinliklerin mesleki başarının temel unsurları olduğunu ifade etti.

Misyonumuz nitelikli meslek elemanları yetiştirmek

Programın, gelişen akademik ve eğitsel standartlar doğrultusunda sektörün dinamik ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli eğitim sunmayı amaçladığını belirten Durmazpınar, sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde yürütülen eğitim süreciyle uzman personel ve yönetici adayları yetiştirileceğini söyledi. Temel işletme altyapısına sahip, havacılık sektörünün farklı kademelerinde görev alabilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Durmazpınar, sözlerini şöyle tamamladı: "Değerli öğrencilerimize yaşamlarında sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı