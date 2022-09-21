AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Levazım Tüneli önünde açıklama

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yapımı durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli önünde yaptığı açıklamada, "İBB yönetimini, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı 70 dakikayı 5 dakikaya indirecek, günde 50 bin aracın geçeceği, her yıl 200 binin üzerinde yeni arabanın trafiğe katıldığı İstanbul'un can damarı olacak bu ulaşım yatırımını ve benzerlerini planlayıp yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Bağcılar Belediye Başkanı, İBB Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, İBB yönetimi tarafından yapımı durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli önünde basın açıklaması yaptı. AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; şehirlerin tarihleriyle kimliklerini ve ruhlarını kazandıklarını, bugünleriyle de ritimlerini kazandıklarını belirterek, "Yöneticilerinin vizyonlarıyla da geleceklerini belirlerler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bir görevi var. Şehri geleceğe hazırlaması. Bu açıdan baktığımızda, Levazım, neme lazım diyen bir Büyükşehir yönetimi var. Şehrin geleceğine dair proje üretebilmek vizyon gerektirir. Şimdi siz, bildiğim kadarıyla TÜİK verilerine göre İstanbul'umuzda bir önceki yıl ortalama her gün 585 tane araç trafiğe katıldı. Yıllık 200 bin aracın trafiğe katıldığı bir kentten bahsediyoruz. Bu kenti yöneten büyükşehir belediye başkanı ise çıkıyor diyor ki; efendim 50 bin tane aracın geçeceği tünele niye yatırım yapalım diyor" dedi.

"İSTANBUL'UN ULAŞIMIYLA İLGİLİ BAŞLAMIŞ PROJELERİ DEVAM ETTİRİN"

Trafik konusunda İmamoğlu yönetimimin çalışmalarını yetersiz bulduğunu söyleyen Kabaktepe, "Eğer köprü ve yol yapmayacaksanız bu kadar aracın trafiğe çıkmasına engel olun. İki tane sorunsal alan var burada. Birincisi, eğer siz bu kentin en temel sorunu olarak görünen trafik problemi ile ilgili yatırım yapmayacaksanız bu parayı nereye harcayacaksınız. İkincisi eğer ulaşım sorunuyla ilgilenmeyecekseniz bunun ifade yöntemini şöyle de söyleyebilirsiniz. Biz size kolaylık sağlamış olalım. İstanbul'a da bu kadar aracın trafiğe katılmasını lütfen engelleyin. İstanbul'umuzun en temel deprem ve trafik yaklaşımı konusunda Levazım neme lazım diyerek sınıfta kalmıştır. Çünkü şehrin yaşam kalitesini gösteren hususlardan bir tanesi de trafikte geçirdiğiniz süredir. Siz rahmetli Kadir abinin döneminde başlanmış 1.4 kilometresinin tamamlandığı bir projeyi durdurma bahtsızlığını gösterip bunun da üstüne 'neye lazım neme lazım' diyorsanız İstanbul'u ileriye taşıyacak vizyon konusunda eksiklik içerisinde olduğunuzun en temel göstergesidir. İBB yönetimini, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı 70 dakikayı 5 dakikaya indirecek, günde 50 bin aracın geçeceği, her yıl 200 binin üzerinde yeni arabanın trafiğe katıldığı İstanbul'un can damarı olacak bu ulaşım yatırımını ve benzerlerini planlayıp yapmaya davet ediyoruz. İstanbul'un ulaşımıyla ciddi olarak ilgilenmeye davet ediyoruz. Lütfen İstanbul'un sorunlarıyla samimi bir şekilde ilgilenin. Lütfen günde 500 yeni aracın trafiğe katıldığı İstanbul'un ulaşımıyla ilgili başlamış projeleri devam ettirin" dedi.

"ÖNEMLİ BİR YATIRIMIN, PROJENİN BAŞLADIĞI NOKTADAYIZ"

Bağcılar Belediye Başkanı, İBB Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir ise "İstanbul adına önemli bir yatırımın, projenin başladığı noktadayız. Bildiğiniz gibi İstanbul'da özellikle Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönem ile başlayan geleneğin devamında 2002 yılında AK Parti hükümeti ile 2004 yılında da AK Parti Belediye Başkanlığı ile tanışan İstanbul'da, ulaşım alanında önemli yatırımlar yapıldı. İlk olarak İstanbul'un geneli ele alındı. Ulaşım ana planları düzenlendi. Bu ana planlar çerçevesinde de özellikle raylı sistemleri merkeze alan, ardından da lastikli trafiği düzenleyen çalışmalar söz konusu oldu. Bildiğiniz gibi raylı sistemlerde 2004 yılından 2019 yılına kadar 5 kilometre olan raylı sistemler, 300 kilometreye çıktı. Bunun yanında tüneller boyutunda da önemli yatırımlar yapıldı. ve yine şu anda üzerinde bulunduğumuz noktadan başlayan Kilyos'a kadar devam edecek olan, İstanbul adına bir gerdanlık şeklindeki önemli 6 tünelden bir tanesinin olduğu noktadayız. Dolmabahçe-Levazım tüneli, 7.7 kilometre uzunluğunda iki tüp şeklinde toplamda 4 kilometreye yakın bir mesafeyle başlanmış bir tünel. Bu noktada özellikle Kağıthane'den gelen trafiği, Kabataş'tan gelen trafiği ve Taksim'den gelen trafiği alarak Levazım bölgesine, Levent'e, Ortaköy'e gidecek trafiği düzenleyecek bir projeydi. Bu noktada 70 dakikada geçilen trafiği, 5 dakikaya kadar düşürecek, sonrasında da üçüncü köprüye uzanacak boyutta planlanmış bir tüneldi. Fakat maalesef bu tünelin bin 400 metrelik uzunluğu tamamlandıktan sonra, 220 milyonluk da bir yatırım gerçekleştirildikten sonra yeni yönetim tarafından durdurulduğunu gördük. Sonrasında durdurmadık açıklamaları yapıldı. Devam ediyoruz açıklamaları yapıldı. Fakat yine yaptığımız incelemeler neticesinde durdurulduğunu gördükten sonra başka bir açıklama yapılmadı. Ben belediye başkanımızı İstanbulluların yararına olacak bu projenin devam ettirilmesi için göreve davet ediyorum" dedi.

(Murat Horoz - İHA)