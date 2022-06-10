Ahilik kültüründen ilham alan gençler ve zanaatkarlar Kemeraltı'nda buluşacak - Haberler

İzmir'in tarihi merkezi Kemeraltı Çarşısı'na gençlerin ilgisini artırmak, zanaatkarların bilgi ve deneyimlerini gelecek kuşaklara aktarmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kentteki dört kurum güç birliği yaptı.

2023 yılında tamamlanması planlanan örnek proje çerçevesinde Kemeraltı'nda girişimcilik merkezi kurulacak, ilk etapta 20 genç ile 20 zanaatkar eşleştirilecek. Geleneksel üretim yöntemleriyle dijital teknolojiden yararlanılarak yeni ürünler, hizmetler geliştirilecek. Kent belleğine ışık tutan Kemeraltı Çarşısı, gençler için cazibe merkezi, iş fikirlerinin ilham noktası haline gelecek.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na farklı bir soluk getirecek 'İMECE: Sanat ve Zanaat Odaklı Girişimcilik Merkezi' adlı projenin açılış ve ilk bilgilendirme toplantısı, L'Agora Old Town Hotel'in tarihi avlusunda gerçekleştirildi. Projeye ilişkin sunumu İzmir Ekonomi Üniversitesi İEÜ+KREA Müdürü Dr. Sevay İpek Aydın yaparken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Proje ve Eğitim Dairesi Başkanı Emire Cete, TARKEM A.Ş. Genel Müdürü Sergenç İneler, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Semih Girgin ve devlet çini sanatçısı Ebru Camkıran'ın katılımıyla bir panel de düzenlendi. Projenin, İzmir ve Kemeraltı için önemine dikkat çekilirken, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalara ilişkin yol haritası aktarıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, 'Gelecek Gençlerin' proje çağrısı çerçevesinde fon desteği almaya hak kazanan 'İMECE' projesini çok önemsediklerini söyledi.

Dr. Taşkent, "Kemeraltı, yüzyıllar öncesine dayanan tarihi bir geçmişe sahip. Zanaat dediğimiz ustalık ve becerinin nesilden nesle geçtiği bir nokta. Bu projede, genç girişimcilerle zanaatkarlar bir araya gelecek, bu birliktelik de güçlü bir ekosistem içerisinde ürüne dönüşecek. Proje, Kemeraltı'na güç ve dinamizm getirecek. Üniversite, teknopark, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği, İMECE projesini öne çıkardı. 'Gelecek Gençlerin' çağrısı çerçevesinde, ülkemiz genelindeki 400 projeden 68'i desteklenme hakkı elde etti. Bunlardan biri de Kemeraltı için hazırlanan projeydi. Emeği geçen herkesi kutluyor, bölge ekonomisine de katkı sağlayacağına inandığımız bu projeye destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

İEÜ+KREA Müdürü Dr. Sevay İpek Aydın, Türkiye'de 90'a yakın tarihi çarşının bulunduğuna dikkat çekerek projenin diğer kentlere de örnek olacağını belirtti. Dr. Aydın, "Sanat ve zanaat odaklı girişimcilik merkezi, Kemeraltı'nın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bir hamleydi. Zanaatkarlar ve genç nesilleri buluşturmak, bölgenin yapısına uygun bir adım; birlikte iş yapma kültürünün oluşması açısından da çok önemli. Merkez olarak, proje öncesinde bölgede araştırma yürüttük. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda projeye son şekli verildi. 20 genç girişimci ile 20 zanaatların eşleşmesi de, daha önceki araştırma projesine göre kararlaştırıldı. Projeyle, geleneksel üretimin geleceğe taşınması noktasında da örnek bir model oluşturduğumuza inanıyoruz. Bu modelin diğer illerimizde de uygulandığını görmek, aynı zamanda onlara en büyük hediyemiz olacaktır" diye konuştu.

Projeler sürecek

TARKEM A.Ş. Genel Müdürü Sergenç İneler ise İMECE projesinin Kemeraltı'na can suyu olacağını ifade ederek, "Projemiz, Kemeraltı'nın hak ettiği değeri bulması açısından oldukça önemli ve değerli. Projenin bir an önce hayata geçmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Elbette tek ve son projemiz bu değil. Kemeraltı'nın UNESCO'nun dünya mirası listesine girmesi için de çalışmalarımızı uzun süredir yoğun şekilde sürdürüyoruz. Kemeraltı, şehrimizin vazgeçilmez bir değeri ve bunu güçlü bir şekilde yaşatacağız" dedi.

Proje ortaklarından Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Kemeraltı'nın zengin kültürü ve ticari çeşitliliğini güçlendirerek genç nesilleri ustalarla buluşturacak projeye ev sahipliği yapmanın heyecanını taşıdıklarını aktardı.

Panelistlerden Ebru Camkıran ise bir sanatçı olarak Kemeraltı kültürünü soluyarak üretmenin önemine dikkat çekti, sanatkar ve zanaatkarları Kemeraltı'na davet etti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel