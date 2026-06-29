Yavuz Ağıralioğlu: "Cumhuriyeti, Hukuku ve Demokrasiyi Koruyacağız"

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Muğla'da katıldığı düğünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "86 milyon ailemize bir gelecek kurma kavgası veriyoruz. Cumhuriyeti, hukuku ve demokrasiyi koruyacağız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Muğla'da partisinin İl Başkanı Ömer Kızılkaya ile İl Kadın Kolları Başkanı Nur Korkut'un düğün törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Ağıralioğlu bir memleket mücadelesi verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çetin bir mücadele veriyoruz. Memleketin zor bir zamanında bir aile kurarken hassasiyet gösteriyorsunuz. 86 milyon ailemize bir gelecek kurma kavgası veriyoruz. Türk milletinin zor bir zamanına, Türkiye Cumhuriyeti'nin dar bir zamanına, Türk milletinin, dünyanın sıkıştığı bir zamanına, sistemsizliğin, plansızlığın, programsızlığın, çocuklarımızı, evimizi, hanemizi, soframızı, işimizi, aşımızı, bereketimizi, sınırlarımızı vurduğu bir zamana, bir hareket kurduk. Hareketin omuz verenleridir Nur da öyle, Ömer de öyle. Beraber memleket mücadelesi veriyoruz."

Dünyanın bolluk zamanları bitti, kıtlığa düşmesin diye bir memleket kavga vereceğiz. Evlatlarımızı koruyacağız. Ailemizi koruyacağız, neslimizi koruyacağız, Türk milletini koruyacağız, çocuklarımızın hayallerini koruyacağız, paramızı koruyacağız, sınırlarımızı koruyacağız. Alın terini koruyacağız. Cumhuriyeti koruyacağız, hukuku koruyacağız, demokrasiyi koruyacağız. Türkiye'de siyaseti, ilkeyi, ahlakı, şerefi, izzeti koruyacağız. Kadını, kadın gibi koruyacağız, erkeği, erkek gibi koruyacağız. Nesli koruyacağız, fıtratı koruyacağız. Türk milletinin istikbaline pusu kurmuş her pusuyu, pusu sahipleriyle beraber hem bozacak hem de Türk milletin üstünden yük olarak alacağız. Böyle zor bir mücadelenin içerisinde aile kuruyoruz. Anaya babaya vatan diyoruz. Babaya devlet, devlete baba diyoruz. Anaya vatan, vatana ana diyoruz. Dolayısıyla aile kurduk mu devlet kuruyoruz. O yüzden biz bugün bir irade, bir kıvılcım, bir ümit büyütüyoruz. Allah hayırlı, mesut, bahtiyar etsin, ömürlerini güzel etsin. Bu zor mücadelede birbirlerine, ailelerine ve milletlerine destek olmak zorunda olduklarını unutmasınlar."

Kaynak: ANKA