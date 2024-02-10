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AFAD Antalya İl Müdürü: Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu unutmamalıyız

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Antalya Düşünce Platformu'nun konuğu olan AFAD Antalya İl Müdürü Necmi Erçin, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu belirterek, AFAD'ın çalışmalarına devam ettiğini ve kent için birçok proje ve eğitim programı gerçekleştirdiğini söyledi.

Antalya Düşünce Platformu'nun konuğu olan Afet ve Acil Durum Antalya İl Müdürü ( Afad ) Necmi Erçin, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu belirterek, "Böylesine büyük acılar bir daha yaşamamak için AFAD olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor, birçok proje ve eğitim programları ile kentimiz için çalışıyoruz. Öngörülemez bir afet durumunda organize şekilde hareket etmenin öneminin çok büyük" dedi.

Antalya Düşünce Platformunun Şubat ayı olağan toplantı konuğu, Afet ve Acil Durum(AFAD) Antalya İl Müdürü Necmi Erçin oldu. Antalya Düşünce Platformu, 2024 faaliyet yılı ocak ayı toplantısını kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıda, Afetlerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, AFAD'ın Türkiye'deki çalışmaları ile antik dönemlerden günümüze Antalya'daki depremlerin dönemselliği konuları konuşuldu.

Toplantının açılışında konuşan Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, insan hayatının kaçınılmaz gerçeklerinden birisinin afetler olduğunu dile getirdi.

Doğal afetler içerisinde en yıkıcı etkiyi depremlerin oluşturduğunu ifade eden Güvenbaş, "Yol açtığı can kayıplarının yanı sıra maddi ve manevi hasarların telafisi son derece güçtür. STK'ların afet yönetimindeki rolü, toplumun afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesine ve etkili müdahalelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. Bu nedenle, STK'lar afet yönetimi süreçlerinde önemli paydaşlar olarak kabul edilirler ve toplumun refahını korumada önemli bir rol oynarlar" dedi.

"Kentimiz için çalışıyoruz"

Toplantı konuğu AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, Türkiye'nin dünyanın en etkili deprem kuşaklarının birinin üzerinde yer aldığına dikkat çekti.

Türkiye'de tarih boyunca birçok yıkıcı deprem yaşandığını hatırlatan Erçin, "Geçen sene 6 Şubat'ta 11 ilimizde gerçekleşen deprem de canlarımızı kaybettiğimiz asrın felaketini yaşadık. Depremin hemen ardından, AFAD olarak bölgeye gittik. Arama kurtarma çalışmalarına başladık. Devlet millet birlikteliğiyle çalışmalar özveriyle yürütüldü. Arama kurtarma çalışmaları ile birlikte bölgede yeni konutların yapılması ile ilgili çalışmalar eş zamanlı olarak başladı. Antalya AFAD ekibi olarak tüm özverimiz ile çalıştık. Böylesine büyük acılar bir daha yaşamamak için AFAD olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor, birçok proje ve eğitim programları ile kentimiz için çalışıyoruz. Tüm Antalya halkının deprem ve doğal afetler konusunda bilinçlenmesi için iş birliği yapmaya, her konuda yardıma hazırız. Ayrıca öngörülemez bir afet durumunda organize bir şekilde hareket etmenin öneminin çok büyük. Sivil Toplum Örgütlerinin bu konuda en büyük yardımcılarımız" dedi.

"Kentte meydana gelen depremler hakkında bilgilendirildi"

Toplantıya katkı sağlayan, Antalya Düşünce Platformu üyesi Prof.Dr.Mustafa Ertürk ve Uzman Tarihçi Çağrı Yılmaz, antik dönemlerden günümüze Antalya'da depremler hakkında sunumlarını yaptı. Prof.Dr.Mustafa Ertürk, Türkiye ve Antalya'nın coğrafi konumu ve depremlerin dönemselliği hakkında bilgilendirme yaparken, Çağrı yılmaz antik dönemden bugüne değin Antalya'da yaşanmış doğal afetler ve kette bulunan antik kentlerin hangi doğal afetleri gördüğü hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantının sonunda, platforma üye olan iş adamlarına rozetleri takıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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