Adnan Menderes Üniversitesi'nde Atatürk'ü Anlamak Paneli Düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla 'Atatürk'ü Anlamak' başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde Atatürk'ün tarihsel mirası ve günümüze etkileri değerlendirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım 2025 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi İsa Bey Salonu'nda "Atatürk'ü Anlamak" başlıklı bir panel düzenlendi.

Panele, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Toksoy'un yaptığı panelde, Doç. Dr. Mutlu Adak "Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Devir Alınan Miras ve Modernleşme" başlıklı sunumuyla tarihi süreklilik ve dönüşüm kavramları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Ayten Can ise "Atatürk'ün Türk Dünyası Hakkında Düşünceleri" konulu sunumunda Atatürk'ün milli birlik, bağımsızlık ve çağdaşlaşma vizyonuna dair görüşlerini paylaştı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği panelde, Atatürk'ün fikirlerinin günümüz dünyasındaki yansımaları ve Cumhuriyetin temel değerlerinin korunmasının önemi vurgulandı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN

