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Adıyaman hayalet kente döndü

Yerel Haberler

- Adıyaman hayalet kente döndü İHA muhabiri Adıyaman sokaklarındaki enkaz yığınlarını görüntüledi Kahramanmaraş merkezli depremde binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman adeta hayalet kente dönüştü.

- Adıyaman hayalet kente döndü

İHA muhabiri Adıyaman sokaklarındaki enkaz yığınlarını görüntüledi

ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli depremde binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman adeta hayalet kente dönüştü. Adıyaman sokaklarında enkaz yığını haline dönen binalar, binaların altında kalan araçlar ve şehirdeki sessizlik İHA ekibi tarafından görüntülendi.

Toplamda 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiği 38 bin 224 kişinin yaralandığı 10 şehri etkileyen deprem Adıyaman'ı da vurdu.

Şehir merkezinde bir çok noktada arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, çok katlı binaların yerlebir olduğu şehirde büyük dram yaşanıyor.

Depremin 3.gününde günün ilk ışıklarıyla bölgedeki görüntüler izleyenlerin yüreğini sızlattı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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