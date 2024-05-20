Adana'da İlkokul Önünde Verilen Sürücü Kurslarına Tepki

Adana'da ilkokul önünde verilen tır sürücülüğü eğitimine veli ve öğrenciler tepki gösterdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu önünde verilen sürücü kursu eğitimleri çocuklar için tehlikeli olduğu gerekçesiyle veliler tepki gösterdi. Bölgede ilkokul haricinde iki okulun daha yer aldığına dikkat çeken endişeli veliler, öğrenci popülasyonunun yoğun olduğu bölgede yer alan sürücü kursları ile ilgili yetkililerden çözüm bekliyor.

"Sürücü kursları burayı istila etmişler"

7 yaşındaki kızını her sabah okula getirdiğini belirten Kemal Tekin, "Sabahları çocuğumuzu bırakırken buranın trafik akışı çok yoğun olduğundan dolayı sürücü kurslarının araçları burada çok tehlike arz ediyor. Yetkililere sesleniyorum, bizim çocuklarımıza Allah göstermesin bir şey olur, bize de bir şey olabilir. Karşıdan karşıya geçemiyoruz. Çok sıkıntıdayız. Buna önlem almaları lazım. Sürücü kursları, tırlar ve kamyonlarla buraları çok rahatsız ediyorlar. Okulun karşısında ve önünde karşıdan karşıya geçemiyoruz çok tehlikeli oluyor. Çocuğum şu an 1. sınıfa gidiyor. Birlikte karşıdan karşıya geçerken ben kendim endişeleniyorum. Sabahları aşırı bir yoğunluk var. Tırlar ve araçlar da katılınca burası tehlike arz ediyor. Sürücü kursları burayı istila etmişler. Burası park yeri değil, okul önü" şeklinde konuştu.

"Caddede 3 okul var, kaza ihtimalinin en çok olduğu yer"

Bölgede 3 okulun bulunmasından dolayı çok fazla öğrenci olduğunu kaydeden velilerden Mustafa Çizer de, "Stajyer sürücüler zaten acemiler. Araçları park edecekleri zaman, çocuklar için tehlike oluyor. İleride de motosiklet eğitmenleri var. Bu caddede 3 okul var. Kaza ihtimalinin en çok olduğu yer. Velisi çocuğun yanında olduğu zaman bir ihtimal sorunsuz şekilde okula bırakabiliyor ama velisi yanında olmayan çocuklar var. Kaza ihtimali çok yüksek olan bir cadde. Bu durumla alakalı valilik ve Cimer başta olmak üzere gerekli olan yerlere şikayetimi bildireceğim. Bu zamanda ehliyetli sürücüler kaza yapıyor, bir de bunlar stajyer sürücü. Ehliyet alacak olanların hepsi acemi" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız için endişeleniyoruz"

Bir diğer veli Aysel Günaydın ise "Bu tırlar ve sürücü kurslarından şikayetimiz, acemiler zaten kendileri. Burası bildiğiniz bir sürücü kursu yeri oldu. Yakın çevrede 3 okul var. Çıkan çocuklar farklı yönlere gidiyor. Bazı aileler çocuklarını okul çıkışında alsa da bazıları da almıyor. Bu sefer biz çocuklarımız için endişeleniyoruz. Çocuklarımıza bir şey olacak düşüncesiyle sürekli buraya gelmek zorunda kalıyoruz. Geldiğimizde tırlar, acemi sürücüler oluyor. Geçmişte de burada motosiklet kazası oldu. Çocuklar şaşırıyor ne yapacaklarını. Daha ufaklar, birinci ve ikinci sınıflar. Bunlar nasıl kendilerini korusun ki? Koca koca tırları görseniz şaşırırsınız. O tır buraya, okulun önüne koyulur mu? Sesimizin duyulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA