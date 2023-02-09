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Adana'da depremde yıkılan binalara "ihmal" soruşturması

Yerel Haberler

Adana'da depremde yıkılan binalara "ihmal" soruşturmasıADANA Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremde Adana'da yıkılan 12 binayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da depremde yıkılan binalara "ihmal" soruşturması

ADANA Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremde Adana'da yıkılan 12 binayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık soruşturmayı yürütmesi için 3 savcı görevlendirdi. Ayrıca bu savcıların yanında 3'er profesör ve laboratuvar uzmanı görevlendirildi. Savcılar yıkılan 12 binanın enkazında olay yeri yeri inceleme polisi ile birlikte incelemelerde bulundu.

Yıkılan binaların kolonlarından numuneler alındı. Kolonların inşaat yönetmeliğe uygun olup olmadığı belirlenecek. Adana'da yıkılan 12 apartmanın da 2000 yılından önce inşa edildiği belirlendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Adana Genel Yerel Haberler

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