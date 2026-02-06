Haberler

Depremde tüm ailesini kaybeden baba, 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

Depremde tüm ailesini kaybeden baba, 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden Fatih Karaca, 3 yıldır enkazdan çıkarılamayan 13 yaşındaki kızı İrem için umutla bekliyor. Kayıp evladı için gözyaşı döken baba, yalnızca acısını değil, bayramların ve özel günlerin anlamını da kaybettiğini belirtiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tüm ailesini kaybeden bir kişi, saatler 04.17'yi gösterdiğinde Adana'daki aile mezarlığında gözyaşlarına boğuldu. Deprem sırasında işte olduğu için hayatta kalan baba, aradan geçen 3 yıla rağmen enkazdan cenazesi çıkarılamayan 13 yaşındaki kızını umutla aramayı sürdürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023'te iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de çok sayıda bina yerle bir olurken, Karaca ailesi de depremin en ağır acısını yaşayan ailelerden biri oldu. Gece vardiyasında çalıştığı için enkaz altında kalmayan baba Fatih Karaca, depremde annesini, eşini, biri üniversite öğrencisi olmak üzere 3 çocuğunu ve kayınvalidesini kaybetti.

"04.17'de mezar başında ailesine dua etti"

Saat 04.17'de ailesinin Adana'daki Kabasakal Mezarlığında bulunan kabristanı başında dua eden Fatih Karaca, en büyük acısının ise enkazdan cenazesi çıkarılamayan 13 yaşındaki kızı İrem Karaca olduğunu söyledi. Aradan geçen 3 yıla rağmen kızından bir iz bulunamadığını belirten Karaca, umudunu hiç kaybetmediğini dile getirdi.

Gözyaşları içinde konuşan acılı baba Karaca, "Allah'ım kimseye evlat acısı yaşatmasın. En kötüsü de 3 yıldır ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadığım kızım. Mezar yeri depremden sonra 10 gün hazır kaldı. Araştırmalar yaptık. Çocuğumuzun yaşadığını 3 kız onayladı. Hep birlikte oynamışlar. O günden beri kızımı arıyorum. Kayıp daha da kötü, bulamıyorsun ve derdini kimseye anlatamıyorsun. Çaresizlik çok kötü bir şey. Allah'ım, böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. İçlerinden en kötüsü de kayıp. Bulamıyorsun ve derdini kimseye anlatamıyorsun. Allah'ım, evlat sevgisini yaşattı, erken aldı. Tarif edilemez, acısı çok zor " dedi.

"Bayram geldiğinde 'Baba harçlık ver' diyen evladım kalmadı"

Bayramların ve özel günlerin kendisi için anlamını yitirdiğini ifade eden Karaca, "Ben 4 çocuk babasıydım. Bayram geldiğinde 'baba harçlık ver' diyen bir evladım kalmadı. Annem, kaynanam, eşim ve 3 çocuğum burada yatıyor. Hayat onlarsız çok zor. Tek umudum, kızımı canlı bulabilmek. Onu bulursam hayat devam edecek. Millet bayramda çocuklarıyla bayramlaşıyor ama sen duruyorsun. Bayramları ya da özel günleri iş yerinde geçiriyorum. Karne alan insanları görünce kıskanıyorum. Allah'a dua ediyorum, kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Küçücük çocuğu bu hale getirdiler! Çok sayıda tutuklama var
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı

Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı