Depremde tüm ailesini kaybeden baba, 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tüm ailesini kaybeden bir kişi, saatler 04.17'yi gösterdiğinde Adana'daki aile mezarlığında gözyaşlarına boğuldu. Deprem sırasında işte olduğu için hayatta kalan baba, aradan geçen 3 yıla rağmen enkazdan cenazesi çıkarılamayan 13 yaşındaki kızını umutla aramayı sürdürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023'te iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de çok sayıda bina yerle bir olurken, Karaca ailesi de depremin en ağır acısını yaşayan ailelerden biri oldu. Gece vardiyasında çalıştığı için enkaz altında kalmayan baba Fatih Karaca, depremde annesini, eşini, biri üniversite öğrencisi olmak üzere 3 çocuğunu ve kayınvalidesini kaybetti.

"04.17'de mezar başında ailesine dua etti"

Saat 04.17'de ailesinin Adana'daki Kabasakal Mezarlığında bulunan kabristanı başında dua eden Fatih Karaca, en büyük acısının ise enkazdan cenazesi çıkarılamayan 13 yaşındaki kızı İrem Karaca olduğunu söyledi. Aradan geçen 3 yıla rağmen kızından bir iz bulunamadığını belirten Karaca, umudunu hiç kaybetmediğini dile getirdi.

Gözyaşları içinde konuşan acılı baba Karaca, "Allah'ım kimseye evlat acısı yaşatmasın. En kötüsü de 3 yıldır ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadığım kızım. Mezar yeri depremden sonra 10 gün hazır kaldı. Araştırmalar yaptık. Çocuğumuzun yaşadığını 3 kız onayladı. Hep birlikte oynamışlar. O günden beri kızımı arıyorum. Kayıp daha da kötü, bulamıyorsun ve derdini kimseye anlatamıyorsun. Çaresizlik çok kötü bir şey. Allah'ım, böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. İçlerinden en kötüsü de kayıp. Bulamıyorsun ve derdini kimseye anlatamıyorsun. Allah'ım, evlat sevgisini yaşattı, erken aldı. Tarif edilemez, acısı çok zor " dedi.

"Bayram geldiğinde 'Baba harçlık ver' diyen evladım kalmadı"

Bayramların ve özel günlerin kendisi için anlamını yitirdiğini ifade eden Karaca, "Ben 4 çocuk babasıydım. Bayram geldiğinde 'baba harçlık ver' diyen bir evladım kalmadı. Annem, kaynanam, eşim ve 3 çocuğum burada yatıyor. Hayat onlarsız çok zor. Tek umudum, kızımı canlı bulabilmek. Onu bulursam hayat devam edecek. Millet bayramda çocuklarıyla bayramlaşıyor ama sen duruyorsun. Bayramları ya da özel günleri iş yerinde geçiriyorum. Karne alan insanları görünce kıskanıyorum. Allah'a dua ediyorum, kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye gözyaşlarına boğuldu. - ADANA