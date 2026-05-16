Karakaya Barajı'nda üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki Karakaya Barajı'nda mevsimin yağışlı geçmesi nedeniyle su seviyesinin yükselmesi üzerine kontrollü su tahliyesi yapıldı. Üç tabağın açılmasıyla oluşan ihtişamlı görüntü vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. Yetkililer, artan su debisine karşı vatandaşları uyardı.
Fırat Nehri üzerinde Diyarbakır, Malatya ve Elazığ sınırlarında bulunan Karakaya Barajı’nda, Keban Baraj Gölü’nden gelen su miktarının artmasıyla birlikte tahliye işlemi başlatıldı.
ÜÇ KAPAK AÇILDI
Baraj gölündeki su seviyesinin yükselmesi üzerine Karakaya Barajı’nın üç kapağı açılarak kontrollü şekilde su bırakıldı. Tahliye sırasında ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.
VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ
Barajdan bırakılan suyun oluşturduğu manzara çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yetkililer, artan su debisi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.