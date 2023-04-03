Kuzey Kore'nin tehditleri sonrası ABD, Güney Kore ve Japonya'dan ortak tatbikat

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin art arda gerçekleşen silah testleri sonrası artan güvenlik endişeleri nedeniyle kritik bir hamlede bulundu. 3 ülke Jeju Adası açıklarındaki sularda ortak deniz tatbikatına başlarken, tatbikatın denizaltından fırlatılan balistik füzeler ve diğer su altı güvenlik tehditlerine karşı koyma yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, ABD, Güney Kore ve Japonya'dan yeni bir savunma hamlesi geldi.

TATBİKATTA DÜŞMAN DENİZALTILARINI İZLEME SENARYOLARI İŞLENECEK

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 ülkenin Kuzey Kore'ye yönelik caydırıcılığı güçlendirmek üzere Jeju Adası açıklarındaki uluslararası sularda ortak deniz tatbikatına başladığı kaydedildi. ABD'ye ait nükleer enerjili Nimitz uçak gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın, denizaltından fırlatılan balistik füzeler ve diğer su altı güvenlik tehditlerine karşı koyma yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediği belirtilirken, 2 günlük tatbikatta düşman denizaltılarını takip ve izleme senaryolarının işleneceği öğrenildi.

PYONGYANG SUALTI NÜKLEER SALDIRI ARACINI DENEMİŞTİ

Kuzey Kore geçen ay "su altı patlaması yoluyla büyük ölçekli bir radyoaktif tsunamiyi tetikleyerek düşmanın donanmasını ve ana limanlarını yok etmeyi" hedefleyen insansız sualtı nükleer saldırı aracının başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuş, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ise ülkesinin geliştirdiği nükleer savaş başlıkları ile kameraların karşısına geçerek dünyaya meydan okumuştu.