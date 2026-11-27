ABD'de Şükran Günü tatilinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Ülke genelinde 900 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, yollar sular altında kaldı, yüzlerce uçuş iptal edildi. New York ve New Jersey'de acil durum ilan edilirken, geleneksel Şükran Günü geçit törenleri de olumsuz hava koşullarından etkilendi.

ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli fırtına, Şükran Günü tatilinde milyonlarca Amerikalının yaşamını olumsuz etkiledi. Özellikle ülkenin doğu yakasında etkili olan sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sel baskınları nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, iç kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Rüzgarın hızı yer yer saatte 120 kilometreyi aşarken, çok sayıda bölgede ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

900 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

Ülke genelindeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us verilerine göre, 900 binden fazla elektrik abonesi enerjisiz kaldı. Virginia, Maryland, Pennsylvania, Missouri ve New Jersey, elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen eyaletler arasında yer aldı. Yetkililer, yoğun yağış nedeniyle yumuşayan zeminin ve kuvvetli rüzgarın ağaçların devrilmesine, elektrik nakil hatlarının zarar görmesine ve yeni kesintilerin yaşanmasına neden olabileceği konusunda uyardı.

Sel suları yolları kapladı, araçlar mahsur kaldı

ABD'nin doğu kıyılarında şiddetli yağış ve kıyı taşkınları nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sel sularında mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları başlatılırken, çok sayıda karayolu ve köprü ulaşıma kapatıldı. New Jersey ve New York'ta acil durum ilan edildiği bildirildi. ABD'nin batı yakasında da olağanüstü yüksek gelgitler nedeniyle kıyı taşkınları meydana geldi. California'dan Washington eyaletine kadar uzanan kıyı şeridinde sel uyarıları yapıldı. California'nın Pacifica kentinde dev dalgalar bir iskelenin bölümünü yıkarken, San Francisco'nun kuzeyindeki Marin County'de sahil şeridinde yaşayan vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle buz pistinin çatısı çöktü

Ülkenin iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı da hayatı olumsuz etkiledi. Missouri'de bazı bölgelerde kar kalınlığı 35 santimetreyi aşarken, yoğun kar yağışı nedeniyle bir buz pistinin çatısı kısmen çöktü. Florida'da ise şiddetli yağışın yanı sıra hortum meydana geldiği bildirildi.

Geleneksel Şükran Günü geçit törenlerine fırtına engeli

New York'ta bu yıl 100'üncüsü düzenlenmesi planlanan geleneksel Macy's Şükran Günü Geçit Töreni'nin olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Kasım Cumartesi gününe ertelendiği bildirildi. Philadelphia'daki geleneksel geçit töreninin ise iptal edildiği belirtildi.

Yüzlerce uçuş iptal edildi

Yılın en yoğun seyahat dönemlerinden birinde etkili olan fırtına, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Ülke genelinde 400'den fazla uçuş iptal edilirken, binlerce uçuşta gecikme yaşandı. New York ve Washington bölgesindeki havalimanları, ulaşımın en fazla aksadığı noktalar arasında yer aldı. Kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalar meydana geldi. Şükran Günü tatili boyunca 81 milyon Amerikalının seyahat etmesini bekliyor. Fırtınanın tatil dönüşünde de ulaşımı olumsuz etkilemesinden endişe edilirken, yetkililer vatandaşlara meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı