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ABD'de kızamık nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti

ABD'de kızamık nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti
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ABD'de kızamık nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kızamık kaynaklı ölümlerin sayısı 2'ye yükseldi. Eyalet sağlık bakanlığı, son 10 yılda ülkede kızamık bağlantılı ikinci can kaybı olduğu açıkladı.

ABD'nin New Mexico eyaletinde kızamık testi pozitif çıkan bir kişi hayatını kaybetti. Eyalet sağlık bakanlığı, son 10 yılda ülkede kızamık bağlantılı ikinci can kaybı olduğu açıkladı. New Mexico Sağlık Bakanlığı Kamu Bilgilendirme Sorumlusu David Morgan, hayatını kaybeden şahsın aşı yaptırmadığını ve ölümünden önce de herhangi bir tıbbi destek istemediğini söyledi. Can kaybının 40 yılı aşkın bir süredir eyalet genelinde kızamığa bağlı ilk ölüm olduğunu ifade eden Morgan, asıl ölüm nedenine ilişkin soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi. Adı8 aç.ıklanmayan yetişkin hastanın can kaybının, eyaletteki de kızamık bağlantılı ilk ölüm olduğu ifade edildi.

GEÇEN HAFTA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞMİŞTİ

ABD'li yetkililer, kızamık vakalarının Batı Teksas'ta hızla yayıldığını ifade ederken Salı günü itibariyle 159 kızamık vakası görüldüğünü bildirdi. New Mexico'ya bağlı Lea County'de ise 10 vaka tespit edildiği ifade edildi. Geçen hafta Teksas'ta bir çocuk, son on yılda ABD'de kızamık nedeniyle hayatını kaybeden ilk ölüm olmuştu. Hayatını kaybeden çocuğun aşı olmadığını hatırlayan uzmanlar, kızamığı önlemenin en etkili yolunun MMR aşısı olduğunu ve iki doz aşının yüzde 97 oranında etkili olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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