Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

İki aile arasındaki kavgada silahlar çekildi: 3 ölü, 5 yaralı
Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

AK Partili meclis üyesine yapılanlar CHP'yi de rahatsız etti
Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

Rana'nın öldüğü mahallede halk öfkeli: Köpekleri biz öldüreceğiz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Depremzedelere Destek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Depremzedelere Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde depremzede kadınlara gıda kolisi ile destek oldu. Dernek üyeleri, deprem sonrası Alaşehir'e yerleşen aileleri ziyaret ederek mutfaklarına katkıda bulunmak amacıyla hediyeler dağıttı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede ailelere çiçek vermek yerine gıda kolisiyle destek olundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ADD, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde depremzede kadınlara destek olmayı ihmal etmedi. ADD Başkanı Halil Garipoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hatay ve çevre illerde yaşanan depremler sonrasında Alaşehir'e yerleşmiş olan depremzedeleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Garipoğlu ve dernek üyeleri depremzede ailelere çiçek yerine gıda kolisi dağıttı.

Ziyaret karşısında duygularına hakim olamayan depremzedeler gözyaşlarına boğuldu.

Alaşehir ADD Yönetim Kurulu Üyesi Barış Uzgidim, "Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biz de ADD olarak kadınlarımızın bu gününü kutlamak istedik. Fakat bir farkla onlara çiçek almak, geçici bir hediye vermek yerine, depremde mağduriyet yaşamış ailelerimizi, kadınlarımızı ziyaret ederek onların mutfaklarına azda olsa katkı sağlayabilecek gıda paketi ve Atatürk resmi ile birlikte derneğimizin hediyelerini taktim ettik" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
img

Yüzlerce şirket hakkında suç duyurusu yapıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Yüzlerce şirket vergi kaçırma ve yasa dışı bahis nedeniyle yakın incelemeye alındı

Yüzlerce şirket hakkında suç duyurusu yapıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.