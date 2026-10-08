Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! Herkes şokta

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin yoğun maç programı dikkat çekiyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, yalnızca 15 günlük süreçte birbirinden zorlu beş karşılaşmaya çıkacak.

İspanyol devinin bu süreçte Galatasaray'ın yanı sıra PSG, Real Madrid, Real Betis ve Getafe ile mücadele edecek olması, teknik heyetin kadro planlamasında değişikliğe gitme ihtimalini gündeme getirdi.

HANSI FLICK ROTASYONA HAZIRLANIYOR

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in yoğun fikstür nedeniyle futbolcularının fiziksel durumunu dikkate alarak bazı karşılaşmalarda rotasyona gitmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi ve ligde kritik mücadelelere çıkacak olan Barcelona'da Alman teknik adamın özellikle Galatasaray karşılaşmasında bazı oyuncularına dinlenme fırsatı verebileceği belirtiliyor.

PSG VE REAL MADRID MAÇLARI PLANI DEĞİŞTİREBİLİR

Barcelona'nın aynı dönemde PSG ve Real Madrid gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak olması, Flick'in kadro tercihlerini etkileyebilecek önemli faktörler arasında gösteriliyor. İspanyol ekibinin hem Avrupa'daki hedeflerini hem de ligdeki yarışını sürdürmek istemesi nedeniyle oyuncuların maç yükünü dengeleyecek bir planlama üzerinde duruluyor.

GALATASARAY KARŞISINDA SÜRPRİZ KADRO İHTİMALİ

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi, İspanyol ekibinin yoğun maç trafiğinin ortasına denk geliyor. Hansi Flick'in bu nedenle sarı-kırmızılılar karşısında ideal ilk 11'inde değişiklikler yapabileceği ve bazı önemli isimleri yedek kulübesinde başlatabileceği ifade ediliyor. Barcelona'nın Galatasaray karşısına hangi oyuncularla çıkacağı ise maç öncesindeki kadro tercihleriyle netlik kazanacak.