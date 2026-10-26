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8 Balkan ülkesinin başsavcıları Antalya'da adli iş birliği için buluştu

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8 Balkan ülkesinin başsavcıları Antalya'da adli iş birliği için buluştu
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği 5. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Forumu, 8 ülkenin başsavcılarının katılımıyla Antalya'da başladı. 26-28 Ekim'e kadar sürecek forumda uluslararası suçlar, düzensiz göç ve terörle mücadele ele alınacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 5. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Forumu, 8 ülkenin başsavcılarının katılımıyla Antalya'da başladı.

ATGV Sosyal Tesislerinde düzenlenen foruma Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Slovenya başsavcıları ile beraberlerindeki heyetler katılıyor. Gürcistan Başsavcısı'nın onur konuğu olarak katılacağı forumda uluslararası suçlar, düzensiz göç ve terörle mücadele, uluslararası adli iş birliği gibi konular ele alınacak.

Antalya, Türkiye'nin vitrinidir

Programda yaptığı konuşmada Antalya'nın her yıl yaklaşık 17 milyon yabancı turisti ağırladığını ve çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Önümüzdeki günlerde de dünyanın en büyük uluslararası organizasyonlarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP31'in ev sahipliğini yapacağız. Bu güzel şehirde böyle değerli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Adaletin devlet idaresinin ve insan hayatının temelinde yer aldığını vurgulayan Vali Şahin, toplumsal barışın sağlanmasında adaletin belirleyici rolüne dikkati çekti. Adaletsizlik duygusunun sınırları aşabildiğini ifade eden Vali Şahin, "Eğer her aşamada adaleti tesis etmezseniz orada toplumsal barışı temin etme şansınız kalmıyor. Adaletsizlik duygusu insanların arasında yaygınlaşıyorsa sınır da tanımıyor" diye konuştu.

Adaletin tesis edilmesinin toplumsal barışın sağlanması anlamına geldiğini belirten Vali Şahin, "Adaleti tesis etmek aslında toplumsal barışı tesis etmek anlamına geliyor ve hepimizin bir numaralı görevi. Bunun için çalışıyoruz, bunun için çaba gösteriyoruz. Bu hususta yapılacak olan her türlü faaliyetin insanlık ailesinin huzuruna, refahına ve gelişmişliğine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Balkan ülkeleri arasında adli iş birliğinin geliştirilmesini de hedefleyen forum, 26-28 Ekim tarihleri arasında devam edecek.Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Şimşek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Romanya ve Slovenya başsavcıları, başsavcı vekilleri ve yargı mensupları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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